Colpo in difesa, Pioli è al settimo cielo: arriva dalla Bundesliga

Spunta una nuova idea in casa Milan per rinforzare la difesa. La società rossonera guarda in Bundesliga.

Mancano pochi giorni alla chiusura di questa finestra invernale di calciomercato e il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo difensore da mettere nelle mani di mister Stefano Pioli. La società rossonera, di fatto, resta focalizzata sul reparto arretrato, con l’obiettivo di mettere fine all’emergenza che nella prima parte di stagione ha coinvolto proprio la retroguardia. I nomi sulla lista del club rossonero sono diversi, tra questi sarebbe spuntato anche un profilo molto interessante che gioca in Bundesliga.

Vista la difficoltà dell’operazione per Alessandro Buongiorno del Torino, il Milan avrebbe virato su nuovi profili. Il club rossonero ha tutte le intenzioni di garantire a mister Stefano Pioli un difensore di ottima caratura per far fronte alle avversità che si presenteranno in questa seconda parte di stagione. Tra i molteplici profili finiti nel mirino del Milan, ci sarebbe anche un difensore centrale della Bundesliga. Le caratteristiche del calciatore in questione intrigano molto il club rossonero, pronto a fare più di uno sforzo per traghettarlo all’ombra della Madonnina.

Spunta una nuova idea: il Milan guarda in Bundesliga

La società rossonera vuole mettere fine all’emergenza in difesa e per farlo ha bisogno di un ulteriore tassello da andare ad inserire nel reparto arretrato. Dopo Gabbia e Terracciano, il Milan è deciso a mettere nelle mani di mister Stefano Pioli un ulteriore innesto.

Sarebbe spuntata una nuova idea di mercato in casa rossonera. Il club lombardo, attivissimo sul mercato per cercare un nuovo difensore, avrebbe fatto un sondaggio su un profilo di proprietà del Wolfsburg. Secondo quanto raccolto dal giornalista, Gianluca Di Marzio, la società di Milano starebbe pensando a Lacroix per innalzare il tasso tecnico del proprio reparto arretrato.

Tuttavia, almeno al momento, il Wolfsburg non sembrerebbe intenzionato a cedere il calciatore francese classe 2000 a gennaio. Quindi, il Milan potrebbe posticipare la trattativa per Lacroix in vista della prossima sessione di mercato. Data la presa di posizione della società tedesca, il Milan starebbe continuando a monitorare anche altri profili. Tra questi ci sarebbe anche Tosin Adarabioyo, difensore classe 1997 di proprietà del Fulham. Nel recente passato, il giovane giocatore ha giocato con Loftus-Cheek, proprio ai Cottagers.

Il calciatore inglese, ma di origini nigeriane, piace molto al Milan, che presto potrebbe fare un tentativo per provare a mandare in porto la trattativa. Con il Wolfsburg restio nel vendere Lacroix, Tosin Adarabioyo potrebbe diventare l’obiettivo numero uno del Milan.