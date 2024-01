Conte Milan, l’indiscrezione è clamorosa: tifosi in estasi

Nelle ultime ore sta girando una clamorosa indiscrezione riguardante il futuro di Antonio Conte, il cui nome è stato accostato al Milan. L’annuncio ha mandato in estati i tifosi rossoneri, che già sono in fermento.

In questa stagione il Milan sta facendo veramente tanta fatica. I rossoneri hanno perso la brillantezza delle ultime stagioni, con i risultati che continuano ad essere altalenanti. Sicuramente i tanti infortuni hanno inciso sull’organico e sulle scelte di Pioli, ma il tasso qualitativo dei rossoneri dovrebbe comunque compensare queste defezioni.

A causa dei risultati piuttosto deludenti – su tutti l’eliminazione ai gironi di Champions League – la posizione di Pioli è sempre più in bilico. In casa Milan comincia ad essere accostato concretamente il nome di Antonio Conte.

Indiscrezione clamorosa sul futuro di Conte: c’entra il Milan

La giornata odierna potrebbe essere fondamentale per il prossimo futuro del Milan. I rossoneri sono in un momento di continui up and down, con diversi giocatori che faticano a trovare la giusta condizione fisica. Ciò si riflette sul campo, ed i risultati del Milan purtroppo sono piuttosto deludenti in questa stagione. Molta responsabilità del rendimento altalenante della squadra è data a Stefano Pioli. La posizione dell’allenatore del Milan è sempre più in bilico, nonostante il contratto in scadenza nel 2025.

Proprio in queste ore, Telelombardia ha lanciato una clamorosa indiscrezione riguardante il Milan. Secondo l’emittente, il Milan avrebbe deciso di separarsi da Pioli al termine della stagione, e ci sarebbe già l’accordo con Antonio Conte come prossimo tecnico dei rossoneri. Un’indiscrezione clamorosa che potrebbe sconvolgere il mondo rossonero già a partire dai prossimi giorni. Difatti questa notizia potrebbe creare già dei malumori all’interno dello spogliatoio rossonero, e peggiorare ulteriormente l’andamento stagionale della squadra fino al termine della stagione.

Ad ora non ci sono conferme da parte dei diretti interessati – come ovvio che sia – ma già che circoli questa indiscrezione potrebbe significar tanto. Il Milan dunque avrebbe deciso di salutare Pioli prima della naturale scadenza del suo contratto. Per l’ex allenatore di Juventus, Chelsea ed Inter sarebbe pronto un contratto triennale, e quindi fino al 2027. Un segnale che dimostra come il Milan voglia decisamente voltare pagina a partire dalla prossima estate, e ricominciare un nuovo percorso con una nuova guida tecnica. Il netto calo del Milan già a partire dalla scorsa stagione probabilmente sarà fatale a Pioli, che dovrà abbandonare la panchina rossonera dopo diverse stagioni. Dopo l’ultima esperienza positiva all’Inter, Conte è pronto a tentare l’assalto allo scudetto con il club dell’altra sponda di Milano.