Dalla Roma al Milan: arriva il rinforzo per Pioli

Potrebbe venire dalla Roma il rinforzo che il Milan vorrebbe portare al suo tecnico Pioli nel mercato di gennaio.

Il Milan stasera scenderà in campo contro l’Udinese in una sfida di campionato che varrà non soltanto un’iniezione di fiducia, come riprova di un percorso in campionato molto più concreto rispetto ad altri obiettivi, ma anche la possibilità di mantenere lontane le inseguitrici consolidando la qualificazione in Champions League.

Nonostante l’uscita dalla Coppa Italia e la mancata qualificazione agli ottavi di finale, infatti, la squadra di Pioli può ancora puntare sull’Europa League e sul mantenimento di un terzo posto che significherebbe certamente Champions anche il prossimo anno.

L’emergenza in difesa sembra stia man mano rientrando, ad aiutare il tecnico il pronto intervento della dirigenza che ha richiamato Gabbia dal prestito al Villarreal anzitempo e ha portato in rossonero il giovane Terracciano dall’Hellas Verona.

Due colpi che hanno assicurato a Pioli margine di movimento e maggiori certezze per la seconda parte di stagione che il Milan dovrà affrontare. Furlani e Moncada, però, non sembrano voler terminare qui gli interventi sul mercato.

Arriva dalla Roma il rinforzo per Pioli

Nelle ultime ore sembra profilarsi sempre di più l’idea che il Milan possa rinforzarsi anche a centrocampo. L’occasione della finestra di gennaio, infatti, proporrebbe arrivare direttamente dalla Ligue1.

Nemanja Matic è in rotta di collisione con il Rennes, squadra in cui è approdato in estate dopo la parentesi giallorossa. Il serbo aveva appena concluso la sua stagione con la Roma quando ha trovato l’intesa con il club francese.

Attualmente è sotto contratto fino al 2025, ma il suo comportamento potrebbe spingere la società a venderlo anzitempo o, addirittura, licenziare il calciatore: sotto processo la sparizione e il disertamento del calciatore agli ultimi allenamenti.

Saltato Popovic, ormai pronto alle visite mediche e alla firma con il Napoli, ci sarebbe uno slot libero che il Milan vorrebbe investire portando in rossonero Matic. Il serbo conosce già il campionato italiano e non avrebbe bisogno di ulteriore tempo per adattarsi, una condizione che potrebbe spingere la dirigenza rossonera a puntare da subito sul calciatore.

Nonostante la sua età avanzata, il serbo ha già 35 anni, il centrocampista vanta un’esperienza importante e per questo potrebbe essere utile alla causa milanista almeno fino al termine della stagione.

Attualmente quella di Matic resta un’idea, con il Milan che monitora la situazione attento a quello che potrebbe accadere tra il Rennes e il giocatore stesso. Qualora le strade dovessero dividersi la dirigenza potrebbe contattare l’entourage per informarli dell’interesse verso il serbo.