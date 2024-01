Delude il Milan di Pioli: non accade da 2 anni in Serie A

Il Milan di Pioli ha un difetto evidente. Un difetto dimostrato da un dato che esce dal confronto con il Milan stesso.

Il Milan viaggia in terza posizione in campionato, in un limbo di mezza sicurezza tra la vetta della classifica e l’ultimo slot disponibile per la Champions League. Infatti i rossoneri sono al momento a -8 dall’Inter capolista, con una partita in meno, a +12 sulla Lazio quinta. Di conseguenza la posizione del Diavolo è confortante sotto l’aspetto della corsa alla Champions League, ma lascia l’amaro in bocca per la possibilità di correre per lo Scudetto. Infatti era chiaro ai blocchi di partenza come il Milan di Pioli fosse una delle indiziate per provare a lottare per il Tricolore con Inter, Juventus e Napoli.

Poi le cose sono chiaramente cambiate in divenire, relegando il Diavolo ai margini della corsa per il campionato. È chiaro che da un lato il caso infortuni abbia distrutto la prima parte di stagione rossonera. Tuttavia la squadra di Pioli sta stentando nel trovare la tanto ricercata continuità di rendimento che sta caratterizzando la stagione di Inter e Juventus. Infatti le altre due strisciate hanno perso solamente una volta in stagione, entrambe contro il Sassuolo, mentre il Milan è a quota quattro sconfitte. Inoltre c’è un dato che dimostra come al Milan manchi proprio questo aspetto, di campo o psicologico che sia.

Milan, il dato sulla continuità

Il Milan di Pioli non sta brillando in questa stagione per continuità, nonostante il posto per la prossima Champions League sembri ormai assicurato. Infatti gli uomini di Pioli viaggiano al terzo posto in classifica, con ampio margine sia alle spalle che di fronte. In particolare c’è un dato che mostra come i rossoneri stiano faticando nella ricerca della continuità di rendimento: sono passati due anni dalle ultime cinque vittorie consecutive. Infatti il Milan non vince per cinque volte consecutivamente dall’anno dello Scudetto vinto ai danni dell’Inter.

È chiaro che fare confronti con stagioni passate non possa esprimere al meglio la realtà, ma la statistica è comunque significativa. Inoltre, analizzando anche questa stagione, i rossoneri si sono fermati a quattro vittorie di fila. Dall’altro lato di Milano l’Inter è arrivata a sette, mentre la Juventus è ferma a cinque. In particolare i rossoneri avrebbero potuto raggiungere quota cinque con il Bologna, ma il doppio errore dal dischetto ha stoppato la corsa del Diavolo. Per questo motivo si può pensare che il problema sia più di natura psicologica che di campo. Anche perché, soprattutto lato Juve, la bellezza del gioco non è un fattore. Alla fine della stagione conta il numero di fianco al nome in classifica.