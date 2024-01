Dove vedere Milan-Roma in streaming e TV

Il sipario sulla ventesima giornata si chiuderà con l’attesa sfida tra Milan e Roma: dopo la delusione di entrambe in Coppa Italia, a loro il compito di illuminare San Siro.

Il prossimo 14 gennaio il Milan di Stefano Pioli ospiterà la Roma di José Mourinho. Entrambe le squadre hanno affrontato momenti altalenanti nelle competizioni recenti, e questo scontro diretto si preannuncia fondamentale per i giallorossi per la corsa al quarto posto, l’ultimo biglietto disponibile per la prossima Champions League. I rossoneri, invece, dovranno fare il possibile per vincere e poter consolidare l’attuale terza posizione, ampliando il raggio che lo separa da Fiorentina e Milan, le quali stanno disputando un’ ottima stagione.

Nell’ultimo turno di campionato, la Roma ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta, rimanendo all’ottavo posto in classifica e vedendo il quarto posto a quattro punti di distanza. Dall’altra parte, il Milan ha sconfitto l’Empoli 3-0 ma è stato eliminato dalla Coppa Italia: un destino condiviso con la Roma, che ha perso contro i bergamaschi. Entrambe le squadre cercheranno di riscattarsi in questi 90 minuti.

Dove seguire Milan-Roma

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Gobbi. Gli appassionati potranno godersi la partita su diversi dispositivi, tra cui smartphone, PC, tablet, Smart TV, PlayStation e Xbox. Inoltre, gli abbonati Sky potranno accedere a DAZN, sia tramite decoder che sul canale 214.

La novità interessante per gli abbonati Sky Q è il ritorno di DAZN tra le app disponibili, consentendo loro di accedere comodamente alla piattaforma anche dal decoder dell’emittente satellitare.

Il match avrà inizio alle 20:45 e sarà arbitrato da Marco Guida.

Assenze per entrambe le rose: le possibili sostituzioni

Entrambe le squadre dovranno fare i conti con alcune assenze significative.

L’attacco di Pioli sarà guidato dal tridente Pulisic, Loftus-Cheek e Leao dietro Giroud. In difesa, la giovane promessa Jimenez prenderà il posto dell’assente Florenzi.

Mourinho non potrà contare su di sé nel dugout a causa della squalifica, e nel suo posto siederà il suo vice Foti. In attacco, Lukaku sarà affiancato da El Shaarawy, con Belotti a disposizione dalla panchina. A centrocampo, le assenze di Aouar e Renato Sanches impongono a Mourinho di fare scelte obbligate, optando per Cristante insieme a Paredes e Bove. In difesa, il ritorno di Llorente sarà una nota positiva, completando il reparto con Mancini e Huijsen.

L’ esito finale secondo i pronostici