“Ecco le firme, ci siamo!”: Milan, operazione chiusa e annuncio in arrivo

Ci siamo, tutto fatto per il Milan che chiude l’operazione di mercato: l’annuncio rossonero arriverà a breve.

Il Milan si appresta alla sfida di campionato contro la Roma, i rossoneri affronteranno i giallorossi per un match che coinvolgerà le due escluse dalla Coppa Italia. Come la squadra di Mourinho con la Lazio, nel derby, anche gli uomini di Pioli hanno perso a causa della rimonta dell’Atalanta.

Con la vittoria sui rossoneri Gasperini trova la sua 4° semifinale dal 2017/18, una vera e propria esperta ormai di fase finale del torneo. A regalare il passaggio del turno la doppietta di un Koopmeiners formato big.

L’Atalanta, dunque, si conferma bestia nera per il Milan quest’anno: in entrambi gli scontri i nerazzurri hanno portato a casa una vittoria, prima in campionato lo scorso 9 dicembre, poi in Coppa Italia nella serata di ieri.

In comune un ribaltamento di risultati che sottolinea una mancanza di costanza di gioco da parte della squadra di Pioli nei 90 minuti e dall’altra una capacità dell’Atalanta di non arrendersi mai e rimanere mentalmente concentrata.

Il Milan, dunque, proverà a ritrovare risultato in campionato contro la Roma nonostante continui l’emergenza in difesa: durante la partita di ieri Pioli ancora una volta ha puntato su Theo Hernandez centrale di difesa, affianco Gabbia alla sua prima con il Milan dopo il ritorno dal prestito con il Villarreal.

Durante il match c’è stata l’opportunità per far entrare Kjaer, Simic e Terracciano, rispettivamente sostituiti con Gabbia, Calabria e Jimenez per permettergli riposo in vista delle prossime sfide di campionato.

Operazione chiusa tra il Milan e Krunic

Con l’arrivo dei due difensori, Gabbia e Terracciano, la dirigenza sembra aver messo a posto l’emergenza difensiva. Così adesso Furlani e Moncada puntano a sfoltire la rosa in ottica del prossimo mercato estivo. Anticipando la partenza di alcuni giocatori che non saranno più considerati centrali nel progetto, infatti, la società potrà concentrarsi maggiormente sui rinforzi da innestare per permettere alla squadra di crescere.

È il caso di Rade Krunic, il centrocampista bosniaco ha iniziato la sua stagione da titolare inamovibile ma pian piano è stato sempre più emarginato dal gruppo per scelte tecnico-tattiche. A rivelarlo lo stesso Pioli che ha chiarito come il giocatore non sia più coinvolto nelle strategie di gioco rossonere.

Per questo motivo l’entourage del giocatore, avallato dallo scarso minutaggio e dalla volontà della società concorde di non continuare, ha deciso di monitorare il mercato trovando nel Fenerbahce un club interessato.

Contatti che sono durati fino ad oggi, quando il giocatore ha firmato per la società turca, come ha confermato lo stesso Daniele Longo, esperto giornalista sportivo. Tra stasera e domani, dunque, Krunic dovrebbe partire per la Turchia e ufficializzare l’operazione.