Ennesima beffa per Maldini, arriva la firma: soluzione sfumata

Nuova beffa per l’ex direttore tecnico del Milan Paolo Maldini: sfuma la destinazione, non sarà dirigente del club

L’Arabia Saudita aveva puntato nuovamente al calcio italiano, questa volta nell’ambito dei direttori tecnici, ed aveva mostrato il proprio interesse verso l’ex stella del Milan Paolo Maldini. L’ex calciatore, infatti, dopo l’esperienza da responsabile dell’area tecnica del Milan, aveva chiuso con la società rossonera e da quel momento ad oggi è stato libero.

Ciò gli ha permesso di guardarsi attorno e di valutare le varie proposte provenienti da diversi club, tra cui le società saudite, che non volevano farsi scappare l’occasione di avere nella propria dirigenza l’ex Milan. Se però all’inizio il suo futuro in Arabia Saudita sembrava quantomai prossimo, in realtà si è risolto in un nulla di fatto.

Scelto il nuovo direttore sportivo dell’Al-Ittihad

Maldini non sarà il nuovo direttore sportivo dell’Al-Ittihad. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, è ormai prossima la firma del nuovo ds che sarà Ramon Planes.

Due milioni netti a stagione: questa l’offerta della società saudita per Ramon Planes, attuale direttore sportivo del Betis Siviglia, che lascerà quest’ultimo club nel quale è giunto da appena otto mesi. Sfuma l’accordo con Paolo Maldini che inizialmente era stato accostato al club saudita: quest’ultimo aveva infatti mostrato un forte interesse per l’ex dirigente del Milan.

Maldini avrebbe avuto la possibilità di firmare per diventare direttore sportivo dell’Al-Ittihad, squadra saudita nella quale milita – tra gli altri – l’ex campione del Real Madrid Karim Benzema, che sta attraversando un momento complesso e sembra scontento della sua posizione.

L’Al-Ittihad, infatti è attualmente settimo nella classifica della Saudi Pro League, con 25 punti in meno rispetto alla rivale, l’Al-Hilal, ed è sotto la guida del nuovo tecnico Gallardo dopo l’esonero di Espirito Santo.

Per Maldini sarebbe stata la sua prima esperienza da dirigente al di fuori della squadra rossonera. Nulla di fatto però, perché, dopo aver effettuato diversi tentativi per convincere l’ex stella rossonera, alla fine l’Al-Ittihad ha virato verso altri lidi e ha firmato l’accordo con Ramon Planes.

Ramon Planes dunque si troverà a dover affrontare una delicata situazione in Arabia Saudita, viste le non poche difficoltà dell’Al-Ittihad. Planes lascerà il Betis Siviglia entro la fine del mese: x calciatore ed ex allenatore del Lleida, squadra della sua città natale, iniziò la sua carriera come direttore sportivo nel 2009 con l’Espanyol. Nel 2014 fu ingaggiato dal Tottenham e poi fu accanto ad Eric Abidal nel Barcellona. Attualmente al Betis, la sua breve parentesi con il club è ormai agli sgoccioli.