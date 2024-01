Estasi Milan, Pioli è al settimo cielo: recupero importantissimo

Dopo la vittoria convincente contro la Roma, il Milan prosegue la sua preparazione in vista della sfida di sabato contro l’Udinese. Intanto dall’allenamento odierno arrivano finalmente buone notizie per Stefano Pioli.

Il Milan sabato sera cercherà di vendicare contro l’Udinese la sconfitta dell’andata. Per farlo però ci sarà bisogno di una buona prestazione come avvenuto contro la Roma, ma anche di recuperare qualche infortunato.

I rossoneri si sono allenati in mattinata a Milanello, e sono arrivate delle buone indicazioni per Pioli. L’allenatore rossonero può sorridere verso Udine, visto che alcuni giocatori hanno recuperato da alcuni problemi di natura fisica.

Pioli recupera due infortunati: uno è un titolarissimo

Il Milan nelle ultime uscite è sembrato essere più lucido rispetto alle scorse settimane, segnale che forse la condizione sta tornando ad essere più che buona per i rossoneri. L’unico neo restano i tanti infortunati, che continuano a mettere in difficoltà Stefano Pioli. La dirigenza si è già mossa per cercare di coprire delle lacune causate proprio ai tanti infortuni avvenuti nella prima parte di stagione. Difatti agli ordini di Pioli si sono aggregati Matteo Gabbia (rientrato anticipatamente dal prestito al Villarreal, ndr) e Filippo Terracciano (acquistato dall’Hellas Verona, ndr.). Nel frattempo il tecnico rossonero spera di recuperare quanto presto diversi infortunati che sono fondamentali per il Milan.

Per Pioli oggi arrivano appunto buone notizie dall’infermeria e dall’allenamento odierno. Difatti come riporta Sky Sport, Giroud e Florenzi hanno smaltito la febbre e si sono allenati regolarmente in gruppo nell’allenamento odierno. I due dunque saranno a disposizione dell’allenatore rossonero per la sfida di sabato contro l’Udinese. Due recuperi importanti per Pioli, soprattutto quello di Giroud, che potrà ritornare al centro dell’attacco rossonero. Per quanto riguarda Florenzi, sarà sicuramente relegato in panchina, ma sempre pronto a subentrare a partita in corso sia per agire sulla fascia o adattato a centrocampo all’occorrenza.

Dunque finalmente Pioli può iniziare a sorridere, visto che l’infermeria inizia a svuotarsi, seppur ci siano ancora diversi giocatori alle prese con i loro infortuni. Difatti continuano a svolgere un lavoro personalizzato Tomori, Thiaw e Kalulu, che sperano di recuperare quanto prima dai loro problemi fisici. Ovviamente Pioli spera di recuperare quantomeno i primi due, che sono stati designati come i titolari della difesa del Milan per questa stagione. Intanto la dirigenza continua a monitorare il mercato per valutare altri eventuali ingressi per rimpolpare la rosa, e magari anticipare qualche colpo estivo. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, sia sugli infortunati del Milan che su eventuali nuovi colpi dei rossoneri.