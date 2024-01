Gabbia non basta, il Milan chiude altri tre colpi

Il Milan non si ferma. Dopo Gabbia, la società rossonera si prepara a chiudere nuove operazioni di mercato

Prosegue senza sosta il lavoro sul fronte mercato della società rossonera. Dopo essersi assicurato Matteo Gabbia, rientrato dal prestito al Villarreal, il Milan continua imperterrito a mandare in porto nuove operazioni per soddisfare le esigenze tecnico tattiche di mister Stefano Pioli. Il team mercato del club rossonero è all’opera per regalare all’allenatore del Diavolo ulteriori rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

La priorità resta il reparto difensivo. Il club rossonero, di fatto, continuerà a muoversi in questo senso, cercando di mettere fine all’emergenza in difesa. Sono molteplici i profili che la società starebbe monitorando con particolare cura, con l’intento di affondare il colpo qualora arrivasse l’occasione giusta. Il Milan ha le idee chiarissime in questa finestra di mercato, consapevole dei reparti che deve andare a puntellare per cercare di recitare una seconda parte di stagione da protagonista.

Il Milan ha le idee chiare in chiave mercato

Il Milan è molto attivo sul mercato. Dopo Matteo Gabbia, la società starebbe studiando in modo dettagliato altri colpi che potrebbero fare al caso di Pioli. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport, il club rossonero è pronto a mandare in porto una nuova operazione per andare a rinforzare il reparto arretrato.

Le intenzioni del Milan sono quelle di regalare a mister Pioli un altro difensore. I nomi che la società starebbe seguendo sono molteplici, tra questi ci sono anche Kiwior e Tomiyasu dell’Arsenal. Due calciatori che le società di appartenenza non hanno intenzione di cedere in prestito. Per questo motivo, la compagine di Milano avrebbe vitato su nuovi lidi.

Oltre a Lenglet, che difficilmente si muoverà dall’Aston Villa, il Milan starebbe seguendo anche Lilian Brassier, difensore centrale di proprietà del Brest. A questo, va aggiunto il profilo di Filippo Terracciano, esterno classe 2003 dell’Hellas Verona che piace molto al Milan.

L’urgenza in casa Milan resta la difesa. Una volta colmate le lacune della retroguardia, i rossoneri potrebbero muoversi anche per il centrocampo. Solo nel caso in cui cui Rade Krunic partisse, il club di Serie A andrebbe alla ricerca di un nuovo innesto per la mediana.

Tra i reparti che il Milan vorrebbe rinforzare, ci sarebbe anche l’attacco. Il nome che resta caldo è quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda, ma le sue richieste di ingaggio sembrano state ritenute troppo elevate del club rossonero ora che non ci sono più i benefici del Decreto Crescita. Tuttavia, la questione attaccante verrà presa in considerazione dal Milan solo dopo aver messo fine all’emergenza nel reparto arretrato con un nuovo difensore.