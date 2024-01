“Hanno trovato un altro centrale”: Milan, annuncio di Caressa in diretta

Fabio Caressa ha annunciato in diretta l’arrivo di un altro centrale di difesa per il Milan di Stefano Pioli.

Il 2024 ha portato con sé un nuovo vento per il Milan che, nonostante diversi problemi, sembra aver ritrovato un buon momento di forma. Infatti i rossoneri hanno centrato la terza vittoria consecutiva, considerando anche la Coppa Italia. È vero che gli avversari non erano quelli da scontro diretto, ma poco importa: al Diavolo serve fare punti per ritagliarsi il proprio spazio in zona Champions League. Tuttavia non sarà semplice perché alle spalle dei rossoneri scalpitano un po’ tutti e, soprattutto, perché il Milan deve far fronte sempre al problema degli infortunati. Problema che non intende fermarsi.

Infatti si è fermato anche Alessandro Florenzi per un fastidio muscolare, accusato contro l’Empoli. Altra tegola in zona difensiva per Pioli, a cui ha dovuto sopperire il baby Jimenez. Così lo sguardo del Milan è tornato ancora sul mercato di gennaio, dove i rossoneri sono alla disperata ricerca di un altro difensore centrale. Infatti Matteo Gabbia, tornato dal Villareal, non sarà sufficiente per coprire tutti i buchi nelle rotazioni di Pioli. È chiaro però che non ci sia solamente il Milan a guardare l’aspetto infortuni, ma anche diversi opinionisti. In particolare Fabio Caressa non ha resistito a provocare con ironia sulla vicenda.

Caressa: “Theo l’altro centrale”

A mali estremi, estremi rimedi. Questo deve aver pensato Stefano Pioli quando ha schierato per la prima volta Theo Hernandez difensore centrale. Il francese lo conosciamo: motore incredibile, forza spaventosa e sgroppate sull’out mancino degne di quattrocentista. Tuttavia vederlo come difensore centrale ha fatto storcere il naso anche al meno innamorato della tattica pura. Però Pioli non ha tanta scelta: tutti gli altri sono fuori. Così, in mancanza di un rinforzo adeguato ci si reinventa un po’ dappertutto. Ed è proprio su questa situazione che Caressa ha scherzato, giustificando in parte l’operato di Pioli.

Caressa ha detto, durante Sky Calcio Club: “Ma dove pensate che potesse essere il Milan? Visto il girone di Champions League poteva non passare e in campionato è in linea con le attese. Poi ha trovato un altro centrale, Theo”. Così Caressa sul girone d’andata del Milan. Tralasciando il fatto che è il modo in cui è uscito dalla Champions ad aver fatto infuriare il popolo rossonero, è chiaro un fatto. Questo Milan, per continuare la corsa Champions League, ha bisogno di un altro centrale di difesa. Theo Hernandez deve poter tornare a fare ciò che gli compete e ciò per cui il Milan l’ha prelevato da Madrid.