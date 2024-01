“Il miglior giocatore della Serie A”: Milan, è uno spettacolo

Il giornalista non ha dubbi su Rafael Leao. Arriva un grande elogio per l’attaccante portoghese del Milan

Tra i temi principali che hanno visto il Milan autore di una prima parte di stagione tutt’altro che felice, c’è quello che coinvolge Rafael Leao. Nonostante il suo grande e indiscusso talento, l’attaccante portoghese quest’anno sta facendo fatica a mettere in mostra il suo reale potenziale. Il talento ex Lille, infatti, finisce sistematicamente al centro delle discussioni del mondo Milan per lo scostante rendimento in campo.

Il calciatore rossonero continua ad essere bersagliato da buona parte dei suoi tifosi a causa dell’incostanza nelle prestazioni. Rafael Leao, sopratutto in questa stagione, sta palesando più di qualche difficoltà nel trovare la tanto discussa continuità di rendimento. A volte, l’attaccante portoghese appare svogliato e poco lucido nei momenti cruciali della gara, e questi fattori stanno influendo molto sulle dinamiche della squadra allenata da mister Stefano Pioli. Tuttavia, al di là delle critiche e dell’attuale rendimento, c’è chi sostiene senza remore che Rafael Leao è il talento più forte della Serie A.

Il giornalista non ha dubbi su Leao

Il primo ospite del 2024 al canale YouTube del noto giornalista tifoso del Milan, Carlo Pellegatti, è stato Peppe Di Stefano. L’inviato di Sky Sport ha toccato diversi temi sull’ambiente Milan, facendo un punto della situazione sull’anno appena concluso, il 2023.

Tra il bilancio del 2023 e le prospettive future, Peppe Di Stefano ha preso in mano anche il tema legato a Rafael Leao. Il giornalista di Sky Sport ha mostrato pochi dubbi nel definire l’attaccante portoghese del Milan, protagonista due anni fa di una fatidica cavalcata che ha portato allo Scudetto, il miglior calciatore della Serie A.

Peppe Di Stefano, esperto del mondo Milan, ha definito Rafael Leao come il miglior calciatore della Serie A per distacco. Il giornalista di Sky Sport non ha palesato alcun tipo di incertezza nelle sue dichiarazioni rilasciate al canale YouTube di Carlo Pellegatti.

Il giornalista Peppe Di Stefano è stato chiaro quando è stata toccata la tematica sull’attaccante portoghese del Milan: “Leao è un giocatore pazzesco che magari non è ancora continuo ma ha delle potenzialità. Qualcuno se la prende quando dico che lui è uno dei pochissimi potenziali fuoriclasse del nostro campionato”.

“Ci sono giocatori che sono più efficienti di lui, senza dubbio, vedi Lautaro, ma il miglior Leao è superiore a qualsiasi altro giocatore nel campionato di Serie A. Sono sempre contento quando nei pre partita dico che Leao è titolare: per me è uno show”, ha dichiarato Peppe Di Stefano.

Il giornalista di Sky Sport non ha dubbi su chi è la stella principale della Serie A. Nonostante il rendimento altalenante con il Milan, Peppe Di Stefano reputa Rafael Leao il miglior giocatore del campionato italiano.