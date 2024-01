Il Milan piazza il colpaccio, beffate Inter e Juventus

Il Milan ha individuato uno dei colpi per il suo futuro. Così i rossoneri possono battere Inter e Juventus nella corsa al talento.

Il Milan sta viaggiando in una dimensione particolare in questa stagione. Infatti la parte centrale della prima metà di campionato ha relegato i rossoneri nella vesta di inseguitore numero due, ora lontano nove punti dalla vetta della classifica. Dall’altro lato della medaglia c’è però da considerare come la squadra di Pioli abbia a sua volta nove punti di margine sul quinto posto e può dunque sentirsi abbastanza sicura per un posto in Champions League. Tuttavia è chiaro che il Milan provi fino alla fine a guardarsi avanti, sperando di trovare continuità e un possibile scivolone di Inter e Juventus.

Però, essendo nel mese di gennaio, la lotta tra strisciate non è confinata solamente sul campo. Infatti Milan, Inter e Juventus si contendono da sempre i migliori talenti della Serie A. Questa stagione non fa eccezione, considerando come tutte e tre le big abbiano messo nel mirino lo stesso giocatore, una delle rivelazioni di questa stagione. Infatti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Albert Gudmundsson è finito nel mirino di Milan, Inter e Juventus. Il talento del Genoa ha stregato i dirigenti di mercato di tutta la Serie A, e non solo, finendo così nei radar delle big nostrane.

Calciomercato Milan, fissato il prezzo per Gudmundsson

Alfred Gudmundsson si sta consacrando in questa stagione come un ottimo giocatore. Il Genoa sta sfruttando al massimo le caratteristiche dell’islandese, che fa della sua forza la rapidità e l’uno contro uno. Per questo Milan, Inter e Juventus stanno seriamente pensando di provarci, chiaramente non a gennaio. Infatti i rossoblù non si priverebbero del loro giocatore di maggior talento nella finestra invernale di mercato, quando sono ancora invischiati nella lotta per non retrocedere. Tuttavia il Genoa ha una strategia che alla fine della fiera potrebbe favorire proprio il Milan.

Infatti, secondo Sport Mediaset, il Grifone avrebbe fatto il suo prezzo per Gudmundsson: 25 milioni di euro. Tuttavia si tratterebbe solamente di un prezzo iniziale, siccome la strategia del Genoa è quella di far partire un’asta di mercato che coinvolga le big della Serie A. Quindi, considerando le situazioni di Inter e Juventus, è possibile che il Milan sia leggermente in vantaggio nella corsa al talento islandese. Infatti i rossoneri dovrebbero avere qualcosa in più a disposizione, considerando le situazioni finanziarie di Inter e Juventus. È altrettanto chiaro però che, in caso di interesse serio ed immediato dalla Premier League, la pista che porta a Gudmundsson diventerebbe decisamente più complicata.