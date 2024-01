Il Milan prende quattro calciatori: l’annuncio lascia di stucco

Clamoroso l’annuncio dell’agente. Il Milan potrebbe prendere addirittura quattro giocatori in un colpo solo.

Gennaio ha portato con sé la passione per il calciomercato. Passione declinata in lavoro per le squadre mercato, particolarmente duro per quella del Milan. Infatti non è un segreto che i rossoneri abbiano un grosso problema nella propria retroguardia, problema che il Diavolo vuole risolvere in questo mese. È chiaro che si tratterebbe di soluzioni temporanee per Pioli, come quella del ritorno di Matteo Gabbia, anche se alcune voci di mercato parlano di giocatori di prospettiva. In particolare la difesa del Milan ha bisogno di numeri per le proprie rotazione, uno dei quali può essere quello di Filippo Terracciano.

Terracciano è un difensore del Verona che piace al Milan, per il quale farebbe di necessità virtù. Infatti sono diversi i rumors che aleggiano intorno a Terracciano, rumors che non riguardano solamente il Diavolo. Sul difensore ci sono, anche se più staccate rispetto al Milan, Juventus e Fiorentina. Tuttavia i rossoneri hanno diverse chance in più di aggiudicarsi il talento del Verona. Talento classe 2003, dalle ottime prospettive come uno dei difensori più interessanti della Serie A. In particolare, tornando alla trattativa, l’agente del giocatore ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Firenze, spiegando parte della situazione.

Terracciano al Milan: parla l’agente

Andrea D’Amico, agente di Filippo Terracciano, sta lavorando alla possibile uscita dal Verona del suo assistito già a gennaio. Infatti Terracciano ha diverse richieste, soprattutto quella del Milan, che potrebbe averlo fatto vacillare. Ed è proprio il futuro del difensore classe 2003 il tema della chiacchierata di D’Amico a Radio Bruno Firenze. L’agente ha detto: “Non sono stato al Viola Park. Capisco il momento di calciomercato, ma non posso confermare i contatti e nemmeno gli interessamenti. Posso solo dire che chi prende Filippo si assicura quattro giocatori in uno, siccome può fare tanti ruoli. Però sono convinto che a destra possa diventare un campione”.

Poco importa che i Milan lo farebbe giocare da centrale: il momento difficile richiede questo tipo di adattamenti. Dopodiché l’agente ha continuato così: “Per me le cose sono concrete solo quando c’è la firma. Non posso dire che lascerà Verona finché non sarà tutto fatto”. Quindi significa che la trattativa c’è ed è in corso, con chi non ci è dato saperlo. Molto probabile che il Milan sia però in vantaggio. Inoltre il finale potrebbe essere anche una sorta di stimolo verso chi è avanti nei discorsi con in giocatore: l’entourage vuole chiudere velocemente la trattativa. In teoria anche il Milan vorrebbe fare così, in modo da avere un centrale il più velocemente possibile.