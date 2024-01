Il Milan strappa il pass per i quarti di Coppa Italia: battuto il Cagliari

Vittoria di fondamentale importanza per i rossoneri, Pioli può sorridere.

La prima gara del 2024 a tinte rossonere si è conclusa con una netta vittoria per il Milan che ha superato il Cagliari per tre reti a zero. Il successo ha permesso, alla compagine meneghina, di proseguire il cammino in Coppa Italia.

I quarti di finale si giocheranno contro la vincente di Atalanta Sassuolo, di scena domani alle ore 18. Conquistare la competizione si fa sempre di più un obiettivo concreto dei lombardi, i tifosi credono nel trionfo.

Vittoria netta per il Milan, ottenuto l’accesso ai quarti di Coppa Italia

La grande vittoria di questa sera non era affatto scontata, considerate le clamorose eliminazioni di Inter e Napoli e, soprattutto, la formazione iniziale scelta da Stefano Pioli – che ha giustamente lasciato spazio ai giovani e ai meno impiegati, ricevendo un’egregia risposta. La vittoria porta il nome di Luka Jovic, autore di una doppietta nei primi 42 minuti di gara con doppio assist di Theo Hernandez.

A completare il tabellino dei padroni di casa, la firma di Chaka Traore al minuto 50 e di Rafael Leao allo scadere. Ininfluente la marcatura di Azzi. Da sottolineare la splendida prestazione del giovane Jimenez, classe 2005 scuola Real Madrid. Pioli può sorridere, iniziare l’anno con un successo e numerose scoperte aumenterà il morale della squadra. La Coppa Italia si avvicina ai meneghini.