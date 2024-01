Insulti razzisti a Maignan, arriva la sentenza sul ricorso dell’Udinese: il comunicato

Il caso Maignan esploso durante Udinese-Milan continua a far parlare. Per i cori razzisti verso il portiere del Milan era stata disposta la chiusura dello stadio dei friulani per un turno. Arriva la sentenza sul ricorso dell’Udinese.

Poco più di una settimana fa, durante Udinese-Milan, alcuni spettatori presenti nella Curva Nord dello stadio avevano insultato Maignan con cori razzisti. L’arbitro Maresca aveva poi interrotto il match, con Maignan che aveva abbandonato il campo su tutte le furie per quanto accaduto.

Il match è poi ripreso, con i rossoneri che hanno vinto in extremis. Successivamente è stata disposta la chiusura dello stadio dell’Udinese per un turno, ma i friulani hanno fatto ricorso per questa sentenza. Proprio in giornata è arrivato l’esito del ricorso esposto dall’Udinese.

Insulti a Maignan: arriva la sentenza sul ricorso dell’Udinese

Purtroppo in Serie A ancora una volta si è verificato un episodio di razzismo. Questa volta a farne le spese è stato Mike Maignan, che è stato preso di mira da alcuni spettatori presenti sugli spalti del Bluenergy Stadium di Udine. Immediatamente il portiere rossonero ha deciso di abbandonare il campo dopo il colloquio con l’arbitro Maresca, che ha poi disposto la sospensione dell’incontro. Nei giorni successivi, il Giudice Sportivo aveva disposto la chiusura dello stadio dell’Udinese per una giornata, con i friulani in disaccordo per la sentenza.

Difatti poi è arrivato il ricorso dell’Udinese in merito a questa sentenza, con l’esito arrivato in questi minuti. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso dell’Udinese riformulando la sanzione. Il Bluenergy stadium non sarà chiuso interamente per una giornata, ma sarà chiusa solamente la Curva Nord dell’impianto per due turni. I restanti settori dello stadio saranno invece regolarmente aperti.

Dunque alla fine le dichiarazioni dei tesserati dell’Udinese sono state ascoltate, tra cui quelle del tecnico Cioffi. Il club friulano aveva ritenuta troppo severa la sentenza del Giudice Sportivo, che aveva disposto la chiusura dell’intero impianto. L’Udinese aveva fatto sapere di accettare qualsiasi sanzione, ma che non comprendesse l’intero Bluenergy stadium, ma solo il settore da cui sono partiti i cori razzisti verso Maignan. Nei giorni scorsi era stato presentato alla Corte il ricorso in merito alla sentenza, e alla fine è stato accolto positivamente. Dunque per le prossime due partite casalinghe, l’Udinese potrà aprire il proprio impianto, eccetto per il settore della Curva Nord. Con questa sentenza definitiva dovrebbe concludersi definitivamente il caso sui cori razzisti rivolti a Maignan.