Jimenez, tra Milan e Real Madrid: gli scenari sul mercato

Il Milan ha già iniziato a pensare al proprio futuro. In particolare si cerca una situazione adatto per Jimenez.

Gennaio è arrivato e con sé ha portato i rumors di calciomercato. Non è un caso che il Milan abbia già iniziato a muoversi, siccome sono tanti i problemi dei rossoneri. Problemi localizzati maggiormente nella retroguardia di Pioli, che ha sofferto maggiormente del patema infortuni. Quindi il Diavolo si è mosso, prima riportando Gabbia a Milanello, poi avvicinandosi non poco a Terracciano del Verona. Inoltre tra poco sarò anche il momento di iniziare a programmare la prossima stagione. Considerando quindi la situazione decreto crescita, un occhio in più va dato ai giovani che stanno emergendo in rossonero.

Infatti sono diversi i teenager lanciati da Pioli, più per necessità che per virtù, in questa stagione. Uno su tutti ha poi fatto brillare gli occhi dei tifosi rossoneri: Alejandro Jimenez. Il terzino classe 2005 ha mostrato una sana dose di qualità contro il Cagliari in Coppa Italia, arando l’out mancino, senza avere paura di puntare l’uomo e creare la superiorità numerica. Per questo motivo il Milan sta seriamente pensando all’operazione riscatto dal Real Madrid. Infatti Jimenez è di proprietà dei Blancos, ma il Diavolo ha la possibilità di esercitare un diritto di riscatto nei suoi confronti, fissato a 5 milioni di euro. Tuttavia l’intreccio è complicato.

Milan, il futuro di Jimenez

Alejandro Jimenez è già entrato nel cuore di diversi tifosi del Milan. La prestazione contro il Cagliari in Coppa Italia è stata convincente sull’out mancino ed il Diavolo sta pensando a come muoversi per il futuro. Infatti Jimenez è in prestito dal Real Madrid, dove è cresciuto come giocatore. Prestito che ha nelle sue clausole un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Così, pagando la cifra richiesta, il Milan acquisirebbe il giocatore classe 2005 a titolo definitivo. Però c’è ancora un cavillo da cui passare.

Infatti il Real Madrid, come ha spesso fatto nelle sue operazioni di mercato, ha piazzato la più classica delle clausole di recompra, come raccontato da La Gazzetta dello Sport. In particolare il diritto di recompra per i Blancos è fissato a 10 milioni di euro, il doppio del riscatto che pagherebbe il Milan. Le strade sono quindi due. In primis il Milan potrebbe riscattare il giocatore e lasciarlo poi andare per 10 milioni, magari dopo esserselo goduto per un anno o due. Oppure i rossoneri potrebbero cercare un altro tipo di accordo con il Real Madrid, tenendo così Jimenez a Milanello.