L’ex Milan torna in campo, accordo da…1 euro! L’assurdo contratto, c’è la firma

La notizia fa scatenare i tifosi, l’ex giocatore rossonero ha trovato la nuova squadra firmando un contratto che ha dell’incredibile.

Il Milan ha iniziato il suo 2024 con il piede giusto, come manifestato dalla larga vittoria per quattro reti a una ai danni del Cagliari. Il successo ha permesso al Diavolo di strappare il pass decisivo per i quarti di finale di Coppa Italia, competizione a cui i rossoneri tengono e intendono conquistare. Uno dei protagonisti del trionfo è stato, senza alcun dubbio, Stefano Pioli: il tecnico emiliano ha lanciato una formazione del tutto inedita, composta da quattro giovanissimi e solo tre titolarissimi, ricevendo un’ottima risposta.

Da sottolineare l’impatto devastante di Luka Jovic sulla gara, autore di ben due reti nei primi 42 minuti di gioco – grazie al doppio assist di uno straripante Theo Hernandez. Il centravanti serbo sembra essere tornato ai suoi livelli, negli ultimi sei match disputati sono arrivati sei gol. Il Milan ha bisogno delle sue grandi qualità, l’ex Fiorentina può diventare una pedina fondamentale anche a gara in corso – oltre che negli impegni in cui c’è da far tirare il fiato a Olivier Giroud.

L’incontro di Coppa Italia ha permesso anche a Chaka Traore di mettersi in evidenza, complice la firma del momentaneo tre a zero che ha coronato un’ottima prestazione.

Kalinic tornerà sui campi di gioco, firmato il contratto per un euro

Il ritorno di Luka Jovic è una manna per il Milan che, negli anni precedenti, non ha mai avuto a disposizione riserve all’altezza. Il serbo può addirittura insidiare il titolare Olivier Giroud, Pioli terrà conto dello splendido momento di forma dell’ex Real Madrid. Restando in tema attaccanti, c’è un ex rossonero che tornerà sorprendentemente sui campi di gioco: il giocatore in questione è Nikola Kalinic, classe 1988 che ha vestito la divisa meneghina nella stagione 2017/2018. A fare notizia, però, non è il suo ritorno in campo – dopo lo svincolo nella stagione 2022/2023 – ma il contratto che lo legherà alla squadra.

Infatti, il croato ha firmato un contratto di sei mesi per l’irrisoria cifra di un euro. Una notizia incredibile per l’Hajduk Spalato – club per cui giocherà – che potrà usufruire delle sue prestazioni nella cavalcata alla conquista del titolo. Un nobile gesto da parte di Kalinic, fortemente desideroso di aiutare la società ignorando totalmente le entrate economiche, come certificato anche da Mindaugas Nikolicius – direttore sportivo della società croata.