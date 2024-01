L’ex Milan torna in Italia, è ancora sotto contratto con il club, ma pronto per una nuova esperienza altrove.

La vittoria per 3-1 in casa contro la Roma ha permesso al Milan di continuare la corsa per la qualificazione alla prossima Uefa Champions League, che permette al campionato italiano di far andare le prime 4 classificate. Il club rossonero è al terzo posto, ma il distacco con le squadre indietro è importante e sta pesando molto la discontinuità di squadre come Napoli e Roma, che non stanno affatto disputando una buona stagione.

Dopo la sconfitta di San Siro, il club giallorosso ha esonerato Josè Mourinho, mentre in casa dei campioni d’Italia non sembra esserci più quell’entusiasmo di una volta. I ragazzi di mister Stefano Pioli, nonostante le difficoltà iniziali, hanno ingranato e sono pronti a far vivere alla tifoseria rossonera una seconda parte di stagione entusiasmante e ricca di soddisfazioni.

Non bene nelle coppe, dove il Milan è stato eliminato sia in Champions che in Coppa Italia. L’accesso ai play off di Europa League e la sconfitta casalinga con l’Atalanta fanno capire che questa stagione finora non è stata affatto semplice. La Serie A e la competizione europea dovranno essere svolte nel migliore dei modi e a fine stagione la squadra dirigenziale valuterà l’operato di allenatore e calciatori.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada continuano però a lavorare in ottica calciomercato, visto che l’emergenza infortuni ha condizionato e non poco le scelte di formazione da parte del tecnico emiliano. Il primo colpo è stato Matteo Gabbia, che dal Villarreal è tornato al Milan. In difesa potrebbe arrivare un altro calciatore e nelle ultime ore il nome più vicino sembra essere Alessandro Buongiorno. Inoltre, il club rossonero potrebbe muoversi per il centrocampo ma la priorità rimane il reparto difensivo.

Mercato Milan, Vasquez torna in Italia: andrà in Serie B

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo il prestito allo Sheffield Wednesday, Devis Vasquez è pronto a tornare in Italia. Il portiere colombiano termina quindi la sua esperienza in Inghilterra e il suo futuro con tutta probabilità sarà in Serie B. Infatti, i club interessati sono Ascoli e Lecco.

I rossoneri avevano acquistato l’estremo difensore all’inizio del 2023, visto che Mike Maignan era alle prese con un infortunio. Vazquez non ha mai esordito in prima squadra e le uniche due presenze le ha fatte con la Primavera di mister Abate, ma ora è tempo di tornare e un suo approdo nel secondo campionato italiano per importanza potrebbe farlo tornare al top senza pressioni e con il giusto periodo di tempio per migliorare.