L’infortunio mette nei guai il Milan: offerta irrinunciabile

Di seguito sono riportate le ultime novità sul mercato in casa dei rossoneri su una possibile offerta irrinunciabile dopo l’infortunio di un big.

Il Milan sta lavorando in campo per la prima partita di questo 2024 in programma domenica sette gennaio alle 12:30. La squadra di Pioli vuole trovare quella continuità che è mancata all’inizio della stagione.

L’obiettivo dei rossoneri è quello di arrivare alla fine del campionato tra le prime quattro in classifica di serie A, attualmente, sono al terzo posto con trentasei punti, avendo così nove punti di distanza dal primo posto. Mentre per quanto riguarda l’Europa League, si cerca di arrivare il più lontano possibile in questa competizione che non è mai stata vinta dal Diavolo.

I rossoneri in questo inizio campionato hanno avuto molti problemi legati agli infortuni dei propri giocatori e in questo calciomercato invernale vogliono rinforzare i reparti più colpiti e trovare le migliori occasioni per migliorare e rendere così ancora più competitiva la squadra di Pioli.

Possibile offerta irrinunciabile per un giocatore del Milan dopo l’infortunio di un big

La squadra rossonera in questo mercato invernale è alla ricerca di un attaccante che possa aiutare a far riposare Giroud, ma anche di difensori in quanto questo è il reparto più colpito dagli infortuni. Tuttavia l’infortunio di un giocatore potrebbe cambiare le mosse del mercato del Milan.

Le ultime notizie, infatti, in casa del Psg sull’infortunio di Milan Skriniar possono sconvolgere i piani del mercato della dirigenza del Milan. Per questo motivo, la squadra francese potrebbe provare a prendere il difensore ormai pilastro e punto fondamentale della difesa rossonera Fikayo Tomori nel caso in cui fosse confermato il lungo stop del difensore slovacco.

Per il giocatore Skriniar, infatti, si parla di un infortunio alla parte interna della caviglia sinistra, l’ex Inter starà fuori per diversi mesi nelle migliori ipotesi, ma non è da escludere un’operazione con i tempi di recupero che potrebbero allungarsi.

Non è la prima volta che il Psg punta gli occhi sul giocatore rossonero Tomori; infatti, lo ha anche cercato questa estate durante il mercato.

Per il Milan è impensabile farlo partire già a gennaio, per questo motivo ha anche detto di no al Bayern Monaco, squadra che aveva messo nel mirino il difensore, in quanto incedibile in questo mese. Ma non è da escludere, invece, la partenza del difensore rossonero Tomori in estate in quanto può essere ceduto con una giusta offerta.