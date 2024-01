“Lo voleva il Milan”: tifosi senza parole, l’agente svela tutto

I tifosi restano senza parole per le dichiarazioni dell’agente del calciatore che conferma l’interesse del Milan.

Il Milan prova a rialzare la testa in campionato dopo la sconfitta arrivata in Coppa Italia contro l’Atalanta che significa eliminazione diretta dalla manifestazione e addio a uno degli obiettivi stagionali.

I rossoneri, così, perdono ancora una volta nel giro di un mese contro i nerazzurri che avevano vinto anche in campionato poche settimane fa. Nulla da fare per Pioli e i suoi che ora dovranno concentrarsi sulla Serie A e sulla qualificazione in Europa League tramite i playoff.

Nonostante la mossa intuitiva in difesa del tecnico che ha spostato Theo Hernandez come centrale di difesa, la squadra rossonera non è riuscita a mantenere la porta inviolata ed è evidente che dovrà sistemare il prima possibile i nuovi innesti così da permettere a tutti i giocatori di tornare nel proprio ruolo.

Vista la penuria difensiva, Furlani e Moncada sono intervenuti prontamente da subito e hanno prima richiamato in casa rossonera Gabbia dal prestito al Villarreal e poi hanno stretto per prendere Terracciano dal Verona.

L’agente di Dragusin svela tutto

Due mosse che, insieme alla chiamata di Jimenez e Simic dalla Primavera, assicurano una copertura tale da poter fare a meno delle tante assenze. Non sono mancati, però, altri tentativi tra cui Radu Dragusin vero protagonista della finestra di mercato invernale. Il difensore, ormai ex Genoa, è uno dei pochi centrali d’Europa di prospettiva e per questo ha attirato l’attenzione di diversi top club tra cui Tottenham e Bayern Monaco oltre le italiane Napoli e, appunto, Milan.

I rossoneri, come ha confermato l’agente stesso del giocatore, hanno contattato l’entourage per chiedere informazioni su di lui ma l’accordo era già stato trovato tra le parti con il difensore pronto ad approdare in Inghilterra.

Inoltre, il senso di appartenenza e la volontà di non tradire il suo club italiano hanno portato il rumeno a scegliere una metà totalmente diversa da quelle italiane. Anche il Napoli poteva essere una pista concreta.

Alla fine, però, ha prevalso l’etica del calciatore che ha voluto mantenere un buon rapporto con il suo recente passato. Così Dragusin ha decido di confermare la sua scelta e firmare per il Tottenham di Postecoglou.

Al Genoa 30 milioni, di cui 6 di bonus con un contratto fino al 2030 e uno stipendio triplicato fino a 3 milioni di euro netti a stagione. Anche alla Juventus il 20%, vista la clausola inserita nel contratto che prevedeva un guadagno sulla futura vendita.