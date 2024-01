Maignan non si nasconde: l’annuncio a sorpresa stupisce tutti

Il portiere del Milan, Mike Maignan, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. In particolare su una di queste, il portiere francese ha stupito tutti per la sua immensa autostima.

L’addio di Gianluigi Donnarumma di diverse estati fa aveva gettato nello sconforto i tifosi rossoneri. Ma grazie al gran lavoro svolto da Maldini, il Milan si è assicurato uno dei portieri più forti del panorama mondiale, ossia Mike Maignan.

Inoltre Maignan possiede un gran carisma ed una grande autostima, come dimostrato nella sua recente intervista.

Maignan si esprime sul ruolo di miglior portiere: la risposta spiazza tutti

Mike Maignan in più occasioni ha salvato in Milan nel corso di questa stagione e non solo. Il portiere francese è uno dei leader carismatici, oltre che tecnico, della squadra. L’estremo difensore rossonero grazie alle sue prestazioni nel corso delle ultime stagioni, si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei tifosi del Milan, ma non solo. Le sue prestazioni hanno stupito tutti gli addetti ai lavori, che mai si sarebbero aspettatati un tale rendimento con questa costanza da parte di Maignan.

Il portiere del Milan ha rilasciato un’intervista a GQ Italia, dove si è raccontato nelle sue mille sfaccettature. Maignan si è espresso sulle voci che circolano su di lui e sulle sue prestazioni: “Non mi sento un portiere spettacolare: cerco di fare le cose nel modo più semplice possibile. La mentalità deve essere importante per un portiere. La mia filosofia è “fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà”: è questa la mia mentalità quotidiana”.

Maignan si è poi espresso anche sull’accostamento al ruolo di portiere migliore al mondo: “Non ti dirò di no… Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il meglio che posso dare”. Il portiere francese è poi tornato sullo scudetto vinto col Milan: “L’atmosfera quando abbiamo sfilato per la città con il bus, è stato un momento straordinario e unico. Al Milan ho trovato dei compagni di squadra e dei tifosi incredibili. Una famiglia. Qui vorrei vincere il maggior numero possibile di titoli”. Infine Maignan ha chiuso l’intervista parlando dei suoi obiettivi: “Ho molti sogni che vorrei realizzare, ma soprattutto vorrei raggiungere il massimo livello nel calcio, superare i miei limiti e lasciare un segno nella storia”.