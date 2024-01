Mercato Milan, novità per Pioli: a centrocampo rinforzo a sorpresa

Il tecnico rossonero può finalmente sorridere, un pupillo si appresta a ritornare alla sua corte, a Milanello.

Il Milan, dopo la clamorosa vittoria del Bluenergy Stadium conquistata nei minuti finali, ha il mirino puntato al prossimo match di Serie A. La ventiduesima giornata del massimo campionato italiano vedrà i rossoneri ospitare il Bologna, grandissima rivelazione della stagione corrente; nonostante un periodo di blackout da parte degli emiliani, il pericolo rimane sempre dietro l’angolo. I meneghini sono avvisati, sabato sera ci sarà bisogno di sfoderare un’ottima prestazione per avere la meglio sui ragazzi di Thiago Motta. Le speranze Scudetto non sono ancora tramontate, la vetta dista sette lunghezze – con l’Inter che ha una gara ancora da disputare – e ci sono tutti gli scontri diretti da giocare.

I tifosi vogliono il raggiungimento della seconda stella, farlo ai danni dei cugini nerazzurri sarebbe sensazionale. Le prossime tre giornate saranno fondamentali per la stagione milanista poiché lo scacchiere di Pioli si troverà a scendere in campo contro Bologna, Frosinone e Napoli con l’Inter che affronterà Fiorentina, Juventus e Roma. Bisognerà ottenere il maggior numero possibile di punti, sperando al tempo stesso in un passo falso delle prime due forze del campionato. I tifosi credono nel capovolgimento di fronte, il loro supporto alla squadra giocherà un ruolo di fondamentale importanza.

Pioli ritrova un suo pupillo, decisiva l’eliminazione dalla Coppa d’Africa

Il mese di gennaio, fino ad ora, ha avuto un sapore speciale per il Milan che, nei cinque incontri disputati, ha conquistato ben quattro vittorie e una sconfitta – contro l’Atalanta – che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ciononostante si tratta di un bottino invidiabile, soprattutto se si tengono in considerazione le numerose assenze a causa di infortuni e Coppa d’Africa. Proprio quest’ultima ha privato il tecnico emiliano di Samuel Chukwueze e Ismael Bennacer, pedine fondamentali alle cui assenze i rossoneri hanno saputo sopperire. Attenzione, però, perché l’algerino è pronto a fare ritorno a Milano dopo l’eliminazione dalla competizione continentale, diventando l’acquisto di centrocampo tanto voluto da Pioli.

Notizia importantissima per i tifosi e in particolare per l’allenatore milanista che riavrà a disposizione il suo pupillo, probabile la convocazione già per la partita di sabato sera. Restano comunque da valutare le sue condizioni prima di un impiego in mezzo al campo, Bennacer è reduce da un problema di natura muscolare. A riferirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.