Mercato Milan, sfuma Buongiorno? Pronto l’all-in su un altro difensore

Gli acquisti di Gabbia e Terracciano sembrano non bastare al Milan, che è pronto al nuovo colpo in difesa. La dirigenza rossonera è al lavoro per provare a regalare a Pioli un difensore di prospettiva, ma già pronto a giocarsi le sue chance. Pronto l’all-in sull’obiettivo di mercato.

Il Milan è stato finora uno dei club più attivi sul mercato. Ciò è dovuto anche ai tanti guai fisici che hanno decimato l’organico a disposizione di Stefano Pioli. Moncada e Furlani hanno iniziato a rimpolpare la rosa con gli innesti di Gabbia e Terracciano, ma probabilmente ci sarà almeno un altro colpo.

Sono diversi gli obiettivi per la difesa dei dirigenti rossoneri, che puntano ad un profilo pronto a ritagliarsi un ruolo importante nell’immediato. Pronto il tutto per tutto per acquistare il giocatore e vestirlo di rossonero.

Mercato Milan: pronto l’all-in per un difensore

Ormai è risaputo che i maggiori problemi del Milan riguardano soprattutto il reparto difensivo. Nella prima parte di stagione, Pioli ha visto alzare bandiera bianca per infortunio alla coppa titolare Tomori-Thiaw, oltre che ai vari Pellegrino e Kalulu. Insomma, una difesa praticamente in infermeria, e ciò ha spinto i dirigenti del Milan ad operare anche con grande urgenza sul mercato. Gabbia e Terracciano hanno rimpolpato una difesa striminzita, ma presto potrebbe arrivare un nuovo difensore.

Sul taccuino dei dirigenti del Milan ci sono diversi nomi, su tutti Buongiorno e Brassier. Il difensore e capitano del Torino difficilmente si muoverà in questa finestra di mercato – come confermato da Cairo a più riprese – e quindi bisognerà virare su altri profili. Come riporta il giornalista di Sport Mediaset, Claudio Raimondi, il Milan è pronto al tutto per tutto per assicurarsi le prestazioni del difensore del Brest, Lilian Brassier. Il Brest attualmente continua a fare resistenza, e a chiedere 12 milioni per lasciar partire il difensore francese.

Moncada e Furlani però non possono più tergiversare e perdere altro tempo, e per questo nei prossimi giorni si potrà tentare l’affondo decisivo. I dirigenti del Milan sperano di riuscire ad abbassare le pretese del club francese, e chiudere l’affare intorno agli 8 milioni di euro. Il Milan necessita urgentemente di un altro difensore nel suo organico, e per questo si spingerà per chiudere quanto prima l’affare per Brassier. Dunque si aspettano giorni roventi e decisivi sul fronte mercato per il Milan, con i rossoneri che sperano di riuscire a tesserare Brassier e metterlo a disposizione di Pioli già nei prossimi giorni.