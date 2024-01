Milan Atalanta, De Ketelaere avvisa: “Deve stare attento”

Charles De Ketelaere manda un chiaro messaggio al Milan, sua ex squadra e prossimo avversario in Coppa Italia.

Dopo neanche 24 ore dalla vittoria contro il Cagliari per 4-1, il Milan conosce il suo prossimo avversario in Coppa Italia. Ai quarti di finale ci sarà l’Atalanta di Giampiero Gasperini che nel tardo pomeriggio si è sbarazzato per 3-1 del Sassuolo. Prestazione di assoluto livello da parte di Charles De Ketelaere, autore di una doppietta e di un assist. Nel post partita l’attaccante belga ha parlato della sfida contro i Rossoneri e dell’emozione di affrontare la sua ex squadra.

De Ketelaere e i quarti contro il Milan: “È sempre speciale”

L’ex Club Brugge, per distacco il man of the match, è intervenuto dopo il triplice fischio ai microfoni di Sport Mediaset e non sono ovviamente mancate le domande sul Milan, prossimo avversario ai quarti di finale:

Ai quarti affronterete il Milan. Sensazioni? È sempre speciale, ma guardiamo avanti.

Contro questo De Ketelaere il Milan deve stare attento? Contro questa Atalanta il Milan deve stare attento.

Le parole di De Ketelaere sono un vero e proprio avvertimento al Milan, che per accedere alle semifinali dovrà giocare nel migliore dei modi per riuscire a superare l’Atalanta e il suo ex giocatore.