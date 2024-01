Milan-Atalanta, il tecnico è nei guai: presenza in forte dubbio

Siamo giunti alla vigilia del match di Coppa Italia tra Milan ed Atalanta, valido per i quarti di finali. Diverse defezioni per i due allenatori, con uno in particolare che rischia di perdere una pedina importante.

Prosegue la Coppa Italia, con il programma dei quarti di finale che prenderà il via questa sera. Domani invece sarà la volta del Derby di Roma, ma soprattutto di Milan-Atalanta.

Big match importante, che sancirà chi delle due approderà alle semifinali del torneo. Intanto c’è l’apprensione per le condizioni di un giocatore verso il match di domani sera.

Gasp in ansia per il suo attaccante

Sale l’attesa per il big match valido per i quarti di finale di Coppa Italia tra Milan ed Atalanta, che andrà in scena domani alle ore 21:00 a San Siro. Nel precedente giocato in campionato qualche settimana fa, i rossoneri vennero superati per 3-2 nel finale di match, grazie allo strepitoso gol di tacco siglato da Muriel. Gli uomini di Stefano Pioli andranno a caccia della vendetta, che varrebbe anche un posto per le semifinali del torneo. I due allenatori non arrivano in buone condizioni dal punto di vista degli infortunati.

Colui che però ad oggi è in maggiore apprensione è sicuramente Gian Piero Gasperini, visto che un top player è in forte dubbio. Difatti Charles De Ketelaere è uscito a causa di un problema muscolare nell’ultima gara di campionato contro la Roma, e le sue condizioni saranno da valutare attentamente in queste ore. Il fantasista belga si sta mettendo in mostra con la maglia della Dea, dopo una stagione piuttosto negativa proprio con la maglia del Milan. In casa Atalanta si proverà in ogni modo a recuperare De Ketelaere, che disputerebbe così il suo secondo confronto contro la sua ex squadra.

Sicuramente nella giornata odierna saranno rilasciate indicazioni precise sulle condizioni del belga, e quindi sul suo eventuale impiego o meno nel match contro il Milan. Purtroppo per Gasperini i problemi non finiscono qui. L’allenatore dell’Atalanta deve fare i conti anche con le condizioni fisiche precarie di Kolasinac. Il difensore bosniaco – diventato perno della difesa bergamasca – ha subito un indurimento al flessore anch’egli nella sfida contro la Roma, e dunque anche le sue condizioni saranno da valutare.

Come per De Ketelaere, anche per lui saranno effettuati degli accertamenti in queste ore, che decreteranno la sua presenza o meno contro i rossoneri. Dunque c’è forte ansia e preoccupazione in casa Atalanta, che però spera di recuperare De Ketelaere e Kolasinac per l’importante match di Coppa Italia contro il Milan.