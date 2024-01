Milan, buone notizie per Pioli: importante rientro ad un passo

Arrivano buone notizie da Milanello dopo l’allenamento odierno, in vista del quarto di Coppa Italia.

Dopo aver concluso il girone d’andata con una vittoria esterna sull’Empoli, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare il quarto di Coppa Italia contro l’Atalanta, che vale l’accesso alla semifinale della competizione. Una sfida importante per i rossoneri, che in questa stagione possono ambire alla vittoria del trofeo dopo 21 anni dall’ultima volta, quando sulla panchina siedeva un certo Ancelotti.

Milan, migliora la situazione infortuni: i rientri

In questa prima parte di stagione, la squadra rossonera è stata una delle più colpite sul piano degli infortuni: da inizio campionato, infatti, si contano circa 35 infortuni. Un dato clamoroso, che nelle ultime settimane ha fatto riflettere la società rossonera sull’operato dello staff di Pioli.

Con l’anno nuovo, però, il tecnico rossonero può sperare in alcuni recuperi: secondo quanto riportato da Sky Sport, nell’allenamento odierno Sportiello è tornato ad allenarsi con i compagni e chissà non possa essere schierato da Pioli dal primo minuto contro i bergamaschi.

Ottimismo anche per le condizioni di Okafor, che è tornato ad allenarsi sul campo, svolgendo comunque lavoro personalizzato: per l’attaccante arrivato la scorsa sessione estiva di mercato si spinge per la convocazione contro la Roma, prima partita del girone di ritorno.