Milan-Cagliari, le probabili formazioni: turnover massiccio per Pioli

Stefano Pioli ha scelto di rivoluzionare la formazione del Milan per l’impegno di Coppa Italia contro il Cagliari.

Il 2023 è appena andato in bacheca, ma è già il momento di concentrarsi nuovamente sul campo. Infatti il Milan se la vedrà contro il Cagliari domani sera, nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro Pioli opterà per un largo turnover, lasciando spazio a chi ha avuto meno minuti.

Milan-Cagliari, le probabili

Il Milan è pronto a scendere in campo in Coppa Italia, lasciandosi alle spalle il 2023. A San Siro i rossoneri se la vedranno con il Cagliari di Ranieri negli ottavi di finale della competizione. Per ciò che riguarda la partita è facile pensare che Pioli vada incontro ad un ampio turnover, considerando i vari problemi del Milan.

In particolare tra i pali ci sarà Mirante, come da copione, mentre la linea difensiva potrebbe definirsi esotica. Infatti dovrebbero scendere in campo Florenzi, Simic, Theo Hernandez e Bartesaghi. Davanti ai quattro ci saranno Adli e Reijnders per comporre la diga del 4-2-3-1 di Pioli.

Davanti invece spazio Chukwueze, Loftus-Cheek e Leao a supporto di Jovic. Un Milan decisamente a trazione anteriore quello che si appresta a sfidare il Cagliari di Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Simic, Theo Hernandez, Bartesaghi; Reijnders, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.