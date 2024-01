Milan, cambia la strategia sul mercato: la decisione della società

Cambiano le idee di calciomercato della società rossonera. Non c’è più quell’urgenza che fino a qualche settimana fa attanagliava il Milan

Gli infortuni hanno fatto da fulcro attorno alla prima parte della stagione del diavolo che ha più volte dovuto fare i conti con problematiche interne. Lo stesso Stefano Pioli ha dovuto inventare nuove soluzioni, improvvisando alcune scelte circa i propri giocatori, regalando inediti sui ruoli, mai ricoperti sino ad allora. Probabilmente il caso più eclatante è stato quello di vedere Theo Hernandez schierato al centro della difesa, per sopperire alla mancanza dei suoi compagni.

Kalulu,Tomori e Thiaw infatti per lungo tempo resteranno lontani dal terreno di gioco, e assieme a loro talvolta sono mancate altre pedine fondamentali. Assenze dunque che hanno portato dunque a delle necessità all’interno dello spogliatoio. Per questo motivo il mercato di gennaio è stato sfruttato per intervenire soprattutto per il reparto difensivo. A partire dal rientro anticipato di Matteo Gabbia, fino all’acquisto del giovane Terracciano dall’Hellas Verona.

Calciomercato Milan: nuove strategie della società

L’allarme è sempre accesa in Via Aldo Rossi per quanto visto in questi primi mesi, in cui una partita sì e l’altra pure, spesso si vedevano scene in cui i giocatori erano costretti ad abbandonare il campo prematuramente a causa di problemi fisici.

Per questo, almeno secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società rossonera resta ancora abbastanza vigile su mercato. Soprattutto per quanto riguarda la possibilità di intervenire sulla difesa. Sebbene però non con la stessa necessità che premeva i primi giorni di gennaio. Difatti in queste ultime settimane c’è stata una bella risposta da parte della squadra, in termini di prestazioni e di affidabilità sul piano fisico. Motivazioni che hanno fatto sì che quell’urgenza che si respirava ad inizio mercato, venisse leggermente accantonata.

Inoltre i nomi che più interessano a Furlani e Moncada sono abbastanza noti, a partire da Lenglet, che però essendo in prestito all’Aston Villa, dal Barcellona può essere una pista complicata, visto che sarebbero da convincere due società.

Altri interessi provengono sempre dalla Premier League, come Chalobah del Chelsea, che può essere facilmente abbordabile visti i buoni rapporti con il club. Ma i suoi numerosi problemi fisici, è tutto ciò che al momento non serve alla squadra. Ragion per cui si sta muovendo con cautela e parsimonia. Adarabioyo del Fulham è l’altro nome in lista sul taccuino, ma molto più probabile immaginare un suo approdo in rossonero a giugno, piuttosto che nell’immediato.