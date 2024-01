Milan, colpo last minute: si chiude in prestito

Arriva in prestito un colpo last minute per il Milan, i rossoneri chiudono il mercato di gennaio con un altro difensore.

La sfida col Bologna ha messo in risalto ancora una volta le grandi lacune difensive del Milan, l’ennesime di questa stagione. Se gli infortuni hanno sicuramente contribuito a questo dato negativo, con 25 gol subiti in campionato in 22 partite, non si può negare tuttavia una carenza nell’organizzazione della fase difensiva.

L’impressione che si ha molto spesso, è la leggerezza e la non lettura del pericolo durante la fase di non possesso. Troppo spesso mancano i raddoppi di marcatura, come nel caso di Orsolini nell’azione che porta al rigore degli emiliani, così come è inaccettabile lasciarsi scappare l’uomo alle spalle al 91′, causando poi un rigore che costa due punti pesantissimi.

Quella cattiveria agonistica che è mancata tante volte in stagione, in Lecce-Milan, nella trasferta di Napoli, in casa con l’Udinese e purtroppo anche sabato col Bologna di Thiago Motta, una squadra che durante il campionato ha dimostrato più e più volte di essere una vera spina nel fianco per chiunque.

Demiral in prestito, colpo last minute per il Milan

Se per il recupero dei difensori titolari è probabile che bisognerà aspettare almeno un mese, la dirigenza rossonera nelle ultime ore pare aver sotto braccio quella che potrebbe essere una vera e propria occasione di mercato.

Dopo un’estate di tanti acquisti dalle squadre della Saudi Pro League, che hanno saputo privarci a suon di milioni di tanti campioni anche di un certo peso specifico, molti di questi giocatori, ora, sembrano già aver nostalgia d’Europa.

Uno di questi è proprio un ex Atalanta e Juventus, il turco Merih Demiral. 25 anni e nel pieno della sua carriera da professionista, il difensore originario di Kocaeli era passato in estate all’Al-Ahli per 20 milioni di euro, firmando un triennale da 13 milioni di euro netti a stagione.

Se l’ingaggio sembra impareggiabile per qualsiasi squadra europea anche di alto rango, Demiral pare pronto a rinunciare al suo stipendio da top player per ritrovare quella competitività europea che gli ha permesso di diventare quel giocatore che è oggi.

Per il Milan sarebbe sicuramente un grande affare, con i rossoneri pronti a chiederlo in prestito ed a garantirgli un posto in squadra da titolare. L’operazione non è affatto semplice, ma secondo le ultime indiscrezioni Furlani sarebbe in contatto con il club saudita per studiarne la fattibilità.

Con 8 presenze e 1 gol all’attivo, Merih Demiral sarebbe sicuramente un grande colpo per il Diavolo, che si garantirebbe non solo un difensore che conosce il nostro campionato, ma anche un profilo in grado di riportare quella cattiveria e quell’attenzione difensiva che da tempo non vediamo più nella squadra di Stefano Pioli.