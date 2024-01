Milan come Juve e Atalanta: rivoluzione nel club

La notizia stupisce i supporters rossoneri, interessanti novità sul futuro della squadra meneghina in arrivo.

Giorni di preparazione, in quel di Milanello, in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan ospitare il Bologna, grande sorpresa della stagione corrente. I rossoneri scenderanno in campo sabato sera, alle ore 20:45, tra le mura amiche di San Siro con la speranza di ottenere tre punti che consentano di allungare le speranze Scudetto: sette lunghezze di classifica separano il Diavolo dalla capolista – che ha disputato un match in meno – ma il divario è ancora colmabile. Inevitabilmente, ci sarà bisogno di conquistare un gran numero di successi aspettando, al tempo stesso, passi falsi altrui.

Dopo un periodo di forte smarrimento, i meneghini sembrano essere tornati a viaggiare sulle proprie frequenze; l’ultima sconfitta in campionato risale al 9 dicembre contro l’Atalanta, in seguito alla quale sono arrivate cinque vittorie e un pareggio. Un trend da confermare per lo scacchiere di Stefano Pioli che, nell’ultimo match disputato, ha rischiato di cancellare le speranze di lottare per la seconda stella. I due gol vittoria sono arrivati soltanto allo scadere, dimostrazione di un gran carattere del gruppo squadra che fatica ad arrendersi e, al contempo, di scelte azzeccate da parte del tecnico emiliano – Okafor e Jovic, autori delle due reti, sono entrati a gara in corso.

Il Milan si ispira alla Juventus, in arrivo una novità assoluta

Il cammino del Milan è da giudicare, al momento, positivo: la tragica emergenza infortuni ha giocato un ruolo decisivo poiché i meneghini si sono visti costretti a rinunciare ai propri giocatori chiave, alle prese con problemi fisici, che hanno lasciato spazio a riserve. Queste ultime, nella maggior parte dei casi prodotti del settore giovanile, non hanno affatto sfigurato lasciando acceso un lume di speranza per il ‘Milan del domani’ che sembra essere in buone mani: i rossoneri dispongono di un vivaio invidiabile. Proprio sulla ‘cantera’ lombarda arrivano interessanti notizie.

Infatti, come dichiarato da Tuttosport, la società starebbe lavorando alla formazione della squadra Under 23 seguendo il modello di Juventus e Atalanta. Nel caso in cui questo scenario si verificasse, la rosa giovanile disputerebbe il campionato di Serie C: si tratterebbe di un’occasione d’oro per i numerosi talenti del Milan che, per le prime volte nella loro carriera, entrerebbero nel vero calcio acquisendo esperienza e costanza. Il Milan guarda al futuro, i tifosi possono ben sperare visti i risultati che sta portando la Next Gen alla Juventus.