Milan, il dato è senza eguali: sono i migliori in Serie A

Il dato parla chiaro sul momento di forma del Milan di mister Stefano Pioli. La società rossonera rossonera torna in carreggiata.

Dopo una prima parte di stagione a dir poco turbolenta, condizionata sopratutto dai molteplici infortuni, il Milan di mister Stefano Pioli sembra essersi rimesso in carreggiata e la recente striscia di risultati è un segnale lampante. Con la vittoria al cardiopalma ottenuta in Friuli contro l’Udinese, la formazione rossonera ha messo a referto la quarta vittoria consecutiva, nonché il sesto risultato utile di fila. Sembra un Milan ritrovato quello che si sta palesando in questo inizio di 2024.

Il Milan sembra aver messo alle spalle il momento no, ritrovando una chiara identità di gioco e una grande determinazione, ma sopratutto una tranquillità mentale. Fattori che sono mancati nella prima parte di stagione. La gara di sabato scorso ha dato al club rossonero una nuova iniezione di fiducia, arrivata dai gol di tre innesti dello scorso calciomercato estivo: Loftus-Cheek, Jovic ed Okafor. Quest’ultimi due si sono mostrati ancora una volta decisivi, mettendo in mostra una grande prestazione da subentrati. I gol dalla panchina sembrano essere diventati ormai una costante per il Milan. In merito, c’è un dato eclatante che coinvolge i rossoneri.

Il dato parla chiaro: il Milan ha una panchina d’oro

Mister Stefano Pioli può contare su una panchina che potrebbe definirsi d’oro, almeno fino a questo momento. C’è un dato inequivocabile che lo conferma. Chi subentra continua ad avere un ottimo impatto sulle gare, incidendo in modo concreto sulle sorti dei rossoneri. L’ennesima prova è arrivata proprio in Friuli.

A trascinare il Milan verso la vittoria in quel di Udine sono stati principalmente Jovic ed Okafor, entrambi in gol da subentrati. Con il giusto piglio, i due hanno lasciato il segno sulla sfida. Grazie all’ottimo approccio al match, Jovic e Okafor sono riusciti ad innescare la remuntada rossonera, regalando alla squadra e ai tifosi milanisti una vittoria importantissima in chiave Champions League.

Non è la prima volta in questa stagione che il Milan di mister Stefano Pioli trova la via del gol con i subentrati. Questa sembra essere diventata addirittura una costante per il club rossonero. Una piacevole abitudine.



Stando ai dati raccolti dal giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, il Milan è primo in questa particolare classifica nel campionato di Serie A. Con i cambi dalla panchina, l’allenatore Stefano Pioli è riuscito ad essere decisivo in ben nove occasioni: tre volte con Jovic e Okafor ed una con Pulisic, Traoré e Simic. Un dato lampante, che dimostra la profondità della rosa rossonera e le diverse valide soluzioni a disposizione di mister Stefano Pioli.