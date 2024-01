Milan, il dato storico è una condanna: non accadeva da 20 stagioni

Il Milan frena con il Bologna: a San Siro i rossoneri raggiungono un dato storico negativo che non accadeva da 20 stagioni.

Partita davvero da montagne russe per il Milan che nella serata di ieri pareggia con il Bologna a San Siro 2-2 e manca l’occasione di accorciare sulla Juve e, almeno ipoteticamente, sull’Inter che giocherà questa sera contro la Fiorentina.

Un match pieno di episodi che hanno influenzato l’andamento, in un modo o nell’altro: primo su tutti il gol del vantaggio di Zirkzee, oggetto del deisderio di mezza Europa ma anche della dirigenza rossonera.

In seguito Massa fischia un rigore a favore del Milan, subito dopo il direttore di gara espelle Thiago Motta per proteste. Sul dischetto si presenta Giroud, ma il francese tira debole con il sinistro e Skorupski para il rigore.

Il vantaggio rorroblù, però, dura poco: appena qualche minuto dopo Loftus-Cheek trova il pareggio con un inserimento da vero centrocampista di alto livello. Il primo tempo, così, si chiude sull’1-1.

Pari che persiste nonostante nel secondo tempo il Milan abbia un’altra occasione dal dischetto: questa volta a presentarsi è Theo Hernandez che va con un sinistro talmente preciso da trovare il palo.

Sul rimbalzo della palla si avventa proprio il terzino francese, che ribatte in rete. Ma il gol viene immediatamente annullato dal direttore di gara visto che chi tira il rigore non può giocare sulla ribattuta del pallone.

Dato storico negativo per il Milan

Così i rossoneri sbagliano due rigori in una sola partita, un dato negativo che ha il sapore storico. Una situazione tale, infatti, è difficile che si manifesti e per ritrovare una squadra che face lo stesso bisogna tornare indietro di decenni.

In ogni caso il Milan non sembrano volersi dare per vinto: ci crede e per questo continua ad attaccare l’area avversaria. Anche in questa occasione poco dopo il rigore gli uomini di Pioli trovano il gol: un vantaggio regalato da un Loftus-Cheek in splendida forma che fa doppietta.

A beffare tutti il rigore concesso al Bologna nei minuti di recupero e battuto da Orsolini che regala un pareggio pesante ai rossoblù per l’impresa compiuta ma pesante anche per i rossoneri che perdono due punti in claassifica importanti.

A condire una serata già di per sé storta un record negativo che contestualizza quanto sia stato complesso sbagliare entrambi i rigori del match: era dalla stagione 2004/05 che non sbagliava così tanto.

Guardando ad altre squadre, invece, bisogna tornare al 2016, quando il Carpi salì in Serie A nella sua unica stagione storica. La neopromossa fece qualcosa di simile contro la Lazio, sbagliando due rigori in 90 minuti.