Milan, infortunio ufficiale: salta il big match

Guai per la formazione di Serie A, il problema dell’ultima ora non consentirà al calciatore di prendere parte alla sfida di domenica.

Il 2024 rossonero è vicino ad avviare le danze, con l’incontro di Coppa Italia contro il Cagliari programmato alle ore 21, in quel di San Siro. Cominciare il nuovo anno con la qualificazione sarebbe molto importante per il Milan, la conquista della Coppa Italia è un obiettivo concreto della compagine meneghina che dovrà approfittare delle inaspettate eliminazioni di Napoli e Inter – oltre che a un tabellone piuttosto favorevole. In caso di passaggio ai quarti di finale, il Diavolo affronterà la vincente tra Atalanta e Sassuolo, che scenderanno in campo domani.

Messo da parte il match di questa sera, lo sguardo dei lombardi è rivolto alla prima gara di Serie A del 2024 che andrà in scena domenica, alle ore 12:30 contro l’Empoli. I rossoneri dovranno approfittare del momento decisamente negativo dei toscani che non riescono a trovare la vittoria dal dodici novembre, al Diego Armando Maradona. L’obiettivo è raccogliere i tre punti, il campionato è aperto nonostante il distacco di classifica con i cugini dell’Inter – lontani nove lunghezze. I tifosi puntano le proprie speranze sull’operato di Stefano Pioli, nell’occhio del ciclone nelle ultime settimane.

Ufficiale, Simone Bastoni salterà la sfida con Milan

Il primo match di Serie A della formazione rossonera vedrà i meneghini affrontare l’Empoli, formazione decisamente in difficoltà vista la lunga striscia di risultati negativi. Il Milan dovrà ottenere il successo per avvicinarsi ulteriormente all’Inter capolista, nella speranza di un altro passo falso della formazione di Inzaghi. L’anticipo delle 12.30 sarà privo di Ismael Bennacer e Samu Chukwueze, impegnati in Coppa d’Africa con le rispettive Nazionali; proprio il centrocampista algerino è tornato in campo, dopo un lungo calvario, nell’ultima sfida del 2023 – facendo registrare un assist decisivo per Pulisic. La sua assenza peserà molto, Bennacer è fondamentale per la squadra. Attenzione però, perché anche un altro calciatore non sarà della sfida.

Il giocatore in questione è Simone Bastoni, esterno difensivo dei toscani. L’ex Spezia non prenderà parte alla sfida a causa di una lesione di medio/basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Una notizia positiva per la compagine milanese, poiché il mancino di Bastoni avrebbe potuto creare qualche fastidio, ma soprattutto in vista del suo – probabile – sostituto: a scaldare i motori, infatti, dovrebbe esserci Ismajli, un difensore centrale che sarà adattato a terzino. Sulla sua fascia ci sarà Pulisic, il mismatch è evidente.