Milan, nuova formula per Buongiorno: succederà nei prossimi giorni

Alessandro Buongiorno è un vero obiettivo del Milan, che nei prossimi giorni proverà ad avanzare una nuova proposta.

Dopo la netta vittoria per 3 a 1 sulla Roma di Mourinho, il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo sabato 20 gennaio alle ore 20:45 contro l’Udinese, al Bluenergy Stadium. Dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, in Campionato il Milan ha collezionato 4 vittorie e 1 pareggio: una striscia di risultati positivi in linea con quelli di Inter e Juventus, le due squadre in vetta alla classifica della Serie A. Nel mentre, i rossoneri hanno subito l’eliminazione dalla Champions League, subito ai gironi, e l’eliminazione a quarti di Coppa Italia, sempre contro il diavolo nero(azzurro) Atalanta.

Attualmente i rossoneri si trovano al terzo posto della classifica: dopo la vittoria contro la Roma, Pioli ha espressamente riferito di togliere il Milan dalla lotta Scudetto; parere che è stato subito messo in discussione dall’attaccante Pulisic, che invece allo Scudetto ci crede, visto che il campionato è ancora molto lungo e il tempo per recuperare lo svantaggio dalla prima c’è. Il tridente Milan-Inter-Juventus, infatti, si dovrà affrontare nelle sfide di ritorno.

Calciomercato Milan, Buongiorno non è solo un’idea: le ultime

Mentre il Campionato di Serie A prosegue il suo cammino, in queste settimane si è aperta la sessione invernale di calciomercato, che si chiuderà ufficialmente il primo febbraio, alle ore 20:00. Il Milan lavora per rinforzare il proprio reparto difensivo, che in questa prima parte di stagione è stato martoriato dagli infortuni.

Dopo il rientro anticipato dal Villareal di Matteo Gabbia, la dirigenza rossonera sta lavorando per un volto noto della Serie A: si tratta di Alessandro Buongiorno del Torino. L’estate corsa, il difensore centrale si è legato alla società granata fino al 2028, diventando anche capitano della squadra.

Buongiorno, che da Cairo è valutato circa 30/40 milioni di euro, piace molto al Milan: profilo giovane, conosce già il campionato e non ha bisogno di ambientarsi, investimento in ottica futuro.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, Buongiorno rappresenta un obiettivo concreto del Milan, che nei prossimi giorni presenterà un’offerta ufficiale al Torino. Nell’offerta, la dirigenza rossonera inserirà Colombo come contropartita, attaccante che piace molto alla società granata e che sta trovando poco spazio al Monza.

Nelle prossime ore dunque ci saranno degli sviluppi importanti riguardo la trattativa, con il Milan che è intenzionato a provarci fino a fine mercato: il Torino dovrà difendersi dalle avanzate rossonere, fermo restando che comunque il giocatore preferirebbe rimanere nel capoluogo piemontese fino a fine stagione.