Milan, nuovo mediano in arrivo: in Portogallo sono sicuri

Dopo la cessione di Rade Krunić al Fenerbahce, il Milan vuole rinforzare la mediana e per farlo è pronto a pescare in Portogallo. Secondo le ultime indiscrezioni i due club stanno trattando.

La stagione del Milan fino a questo momento è stata fortemente penalizzata dall’altissimo numero di infortunati che hanno messo in seria difficoltà Stefano Pioli e il suo staff. La cessione di Rade Krunić – separato in casa da diversi mesi, come confermato dallo stesso allenatore emiliano in conferenza stampa – rappresenta proprio per questo motivo un rischio.

Considerando anche l’infortunio di Tommaso Pobega, i rossoneri si vedono quasi costretti ad intervenire sul mercato per non arrivare corti a fine stagione, in vista anche dell’Europa League. La linea che si intende seguire pare essere sempre la stessa, l’acquisto di una giovane promessa da affiancare a giocatori più esperti in grado di farla crescere nel tempo. Se da una parte considerando gli obiettivi che il Milan si pone – rientrare nella lotta scudetto e arrivare fino in fondo in Europa League – la scelta sembra contraddittoria, dall’altra giocatori come Theo Hernandez e Rafa Leao sono gli esempi perfetti di cosa significhi pescare giovani con le giuste potenzialità.

È in arrivo un centrocampista dal Benfica, Pioli lo attende a Milanello

Non è un mistero, al Benfica coi giovani ci sanno particolarmente fare. Negli anni hanno saputo costruire una squadra competitiva, anche e soprattutto in territorio europeo, là dove solitamente i giocatori con meno esperienza soffrono molto la pressione. La loro ricetta sembra funzionare bene e di esempi ne potremmo portare tanti, da Ruben Dias a Darwin Nunez o ancora Gonçalo Ramos e poi Joao Felix, tutti campioni scuola Benfica.

Il Milan tenta, per questo motivo, di anticipare tutti. Classe 2003, sloveno, in forza al Benfica B, Zan Jevsenak sarebbe il profilo individuato dagli scout del diavolo per rinforzare la mediana. Con una grande struttura fisica ed in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo, sarebbe un jolly perfetto per Stefano Pioli.

Secondo Glorioso.1904 e Transfermarkt, il suo costo si aggira attorno ai 1,3 milioni di euro e i rossoneri ci stanno pensando seriamente. In queste ore i due club sono in contatto per trovare una quadra sulla situazione e la sensazione è che i portoghesi non abbiano intenzione di cederlo nella sessione di gennaio. Fino a qui Jevsenak ha preso parte a 17 partite in Liga Portugal 2 mettendo a segno solo un gol, ma mostrando sprazzi di grande qualità oltre che di grande lettura di gioco.