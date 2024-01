Milan, per il colpo in attacco spunta la clausola: cifra da capogiro

Svelato il profilo su cui potrebbero virare i rossoneri nella prossima sessione di calciomercato, costi elevatissimi per il gioiello.

Vigilia di campionato per il Milan che, domani, affronterà il Bologna tra le mura amiche di San Siro. Match di fondamentale importanza per i rossoneri che, in caso di vittoria, continuerebbero a manifestare la propria candidatura allo Scudetto nonostante i punti di svantaggio nei confronti di Juventus e Inter. Tuttavia, il campionato è ancora tutto da disputare e proprio nelle prossime giornate lo scenario potrebbe cambiare: il 23esimo turno di Serie A, infatti, regalerà l’attesissimo Derby d’Italia tra le prime due della classe. Non è finita qui, poiché i nerazzurri dovranno disputare altri due big match ravvicinati contro Fiorentina – domenica sera – e Roma – sei giorni dopo la gara con la Juventus.

Si tratta di un’occasione d’oro per lo scacchiere di Stefano Pioli, chiamato a racimolare il maggior numero di punti possibile per incutere timore e segnalare la propria presenza alle rivali. Il Diavolo non dovrà cadere in nessun passo falso partendo proprio dalla partita di domani, il Bologna ha dimostrato di essere una grande squadra e ci sarà bisogno di sfoderare un’ottima prestazione per avere l’ultima parola sulla formazione emiliana che è pronta a rovinare i piani rossoneri.

Milan, obiettivo Sesko: il costo del gioiello sloveno

Il popolo di fede milanista si gode, probabilmente, l’ultima stagione in rossonero di Stefano Pioli a capo della squadra; l’ex Lazio è destinato a preparare le valigie, ma attenzione perché non si tratta dell’unico uomo destinato a partire. Infatti, anche Olivier Giroud offre minori garanzie sulla permanenza al Milan con il campionato americano che lo tenta fortemente. Inevitabilmente, la società meneghina è alla ricerca di nuovi profili offensivi su cui puntare le proprie fortune e l’identikit perfetto porta il nome di Benjamin Sesko: giovane bomber – classe 2003 – dalla grande media realizzativa, con esperienza internazionale.

Il club lombardo è fortemente interessato al talento sloveno del Lipsia, ma l’alto costo potrebbe frenare l’inizio della trattativa. L’attaccante sloveno, infatti, ha una clausola di 50 milioni di euro per liberarsi dal club tedesco e su di lui è forte anche la concorrenza dalla Premier League. Sull’attaccante, è arrivato anche il giudizio di Olivier Giroud, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, di seguito riportato: “Lo seguo da due – tre anni, è giovane e può migliorare molto. Lo valuto una stella e mezzo su tre”. Parole di grande ammirazione verso la stella del Lipsia, i tifosi sognano il suo arrivo. A riferire la notizia è La Gazzetta dello Sport.