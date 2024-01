Milan, Pioli spiazzato: “Scudetto? Abolirei questa parola”

Le parole dell’ex allenatore rossonero sorprendono i tifosi, chiaro il suggerimento a Stefano Pioli in chiave Scudetto.

Giorni di preparazione in casa Milan, con i rossoneri che sabato sera ritorneranno a giocare tra le mura amiche di San Siro. La ventiduesima giornata di campionato regalerà il match tra i meneghini e il Bologna, rivelazione assoluta della stagione nonostante il trend negativo delle ultime partite. I padroni di casa dovranno rendersi protagonisti di un’ottima prestazione per avere l’ultima parola sugli emiliani, Thiago Motta ha pronto lo scherzetto a Stefano Pioli. Lo scacchiere del tecnico parmigiano andrà alla ricerca dei tre punti che consentano di blindare ulteriormente il posizionamento tra le prime quattro della classe e, al tempo stesso, che permettano di mantenere accese le speranze Scudetto.

Il popolo di fede rossonera sogna la clamorosa rimonta ai danni di Juventus e Inter, il raggiungimento della seconda stella resta l’obiettivo principale del Diavolo. Ci sarà bisogno di un perfetto finale di stagione in cui il Milan è chiamato a fare la voce grossa soprattutto sulle big di Serie A. I meneghini hanno bisogno delle giocate dei propri campioni, uno su tutti Rafael Leao: il talento portoghese non sta rispettando del tutto le aspettative, Pioli ha bisogno dei suoi lampi e, in particolar modo, dei suoi gol.

Sacchi senza filtri: “Scudetto? Il traguardo è un altro”

Il cammino dei rossoneri sta regalando numerose emozioni ai cuori milanisti nonostante il gap di classifica in campionato. Il Milan, infatti, si è reso protagonista di uno splendido cammino in Champions League al pari di Psg, Dortmund e Newcastle ma è riuscito a raggiungere solo l’Europa League. Sul fronte Serie A sono arrivate, fino ad ora, minori soddisfazioni ma il cammino è lungo e si può ambire alla vittoria finale. Non sembra essere dello stesso parere Arrigo Sacchi che, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato:

“Scudetto? Se fossi il tecnico dei rossoneri, abolirei questa parola. Il traguardo deve essere un altro: diventare squadra, essere compatti, uniti, moderni nel modo di stare in mezzo al campo. Poi, alla fine, si tirano le somme. Inter e Juve hanno un vantaggio notevole, i giocatori del Milan devono tenere la testa bassa e correre. Non sprecherei energie pensando allo scudetto”.

Chiaro il suggerimento dell’ex allenatore dei meneghini nei confronti di Stefano Pioli che, dal proprio canto, cercherà di dimostrare che i rossoneri daranno il tutto per tutto per il raggiungimento della seconda stella.