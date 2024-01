Milan, rimpianto De Ketelaere: è tra i tre migliori in Serie A

L’ex centrocampista rossonero, in prestito all’Atalanta, sta vivendo una stagione più che positiva: i numeri lo incoronano.

Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo questa sera contro il Bologna, nella 22° giornata di Serie A: i rossoneri hanno la possibilità di consolidare il terzo posto e ripristinare il vantaggio di 12 punti sull’Atalanta, attualmente a -9 dalla squadra rossonera dopo la vittoria di questo pomeriggio conquistata contro l’Udinese. Non solo, il Milan può mettere un pò di pressione anche alle prime due del campionato, Juventus e Inter: il finale di stagione è ancora lontano e i rossoneri possono sperare in qualche passo falso delle due rivali.

Milan-Bologna dunque chiuderà questo sabato di sport, in cui è scesa in campo anche la Juventus. L’Inter, invece, affronterà la Fiorentina all’Arechi domani sera, alle ore 20:45. Rossoneri e rossoblu hanno la possibilità di scendere in campo sul manto erboso nuovo di San Siro: in questi giorni, infatti, gli addetti ai lavori hanno cambiato l’erba, che nelle ultime gare risultava non essere all’altezza. Per questo finale di stagione, dunque, Inter e Milan avranno un tappeto tutto nuovo da sfruttare.

Nuovo De Ketelaere all’Atalanta, che numeri del belga

In questa stagione, il Milan si è rifatto il centrocampo: la sessione estiva del calciomercato ha portato a Milano Loftus Cheek, Reijnders e Musah, che hanno rivoluzionato il centrocampo rossonero. Inoltre, Stefano Pioli ha scoperto Adli, che nella passata stagione ha faticato a trovare continuità.

In estate, inoltre, il Milan ha ceduto in prestito Charles De Ketelaere all’Atalanta, con diritto di riscatto: dopo una sola stagione con la maglia rossonera, nessun gol all’attivo, il belga ha voluto rimanere a giocare in Serie A, nella squadra allenata da Gasperini e ora sembrerebbe aver trovato la giusta continuità, anche nei numeri.

Nella vittoria dell’Atalanta sull’Udinese c’è soprattuto lo zampino di De Ketelaere: sono suoi gli assist per Mirančuk e Scamacca, che hanno contribuito al successo dei bergamaschi. Con i due assist di oggi, il belga raggiunge così 7 assist e 7 gol in questa prima parte di stagione.

Dopo Thuram e Giroud, dunque, De Ketelaere è il terzo giocatore di Serie A a raggiungere questi numeri in tutte le competizioni. Un risultato che dà al belga una bella rivincita, dopo la brutta stagione dell’anno scorso. All’Atalanta serviranno 23 milioni per riscattarlo, e i bergamaschi attualmente sono intenzionati a procedere con l’operazione: il Milan, dal canto suo, potrebbe incassare la stessa cifra con cui lo comprò due anni fa.