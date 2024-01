Milan-Roma, le formazioni ufficiali: la scelta su Theo Hernandez

Questa sera andrà in scena l’importante match, a San Siro, Milan Roma. Le scelte ufficiali di Pioli e Mou sono state rese note.

Siamo alla prima partita del girone di ritorno per Milan e Roma. I rossoneri sono alla ricerca di una continuità ormai vaga e i ragazzi di Pioli devono necessariamente rispondere bene sul campo. La Roma arriva a San Siro a pezzi dalla sconfitta del caotico Derby di Coppa Italia.

La partita di questa sera sarà una partita che potrà essere determinante per entrambi gli allenatori. Pioli è ormai in bilico e solo dei risultati positivi possono far continuare il viaggio almeno fino a fine stagione. Tuttavia in casa la squadra di Pioli ha un’ottima media punti e Mou non è mai stato un grande problema per il Milan da quando è alla Roma. Per Mourinho invece la situazione è ben diversa poiché la stagione che sta portando avanti il tencico portoghese è alquanto deludente. Ora in vista del match sono queste le scelte di Stefano Pioli per la partita delle 20:45.

Milan Roma, le scelte ufficiali

Per Stefano Pioli c’erano pochi dubbi ma tra questi c’era anche la scelta da dover prendere su Theo Hernandez e il suo ruolo. Il francese da centrale si è comportato egregiamente ma ovviamente manca la sua spinta che può offrire da terzino assieme a Leao. Si va poi verso le solite conferme per attacco e centrocampo. Difatti il terzino francese tornerà nel suo ruolo naturale lasciando spazio alla coppia difensiva Kjaer con Gabbia.

Si conquista la titolarità Adli in mezzo al campo ed il tridente è il solito Leao-Giroud-Pulisic lasciando quindi in panchina Jovic. Per la Roma invece davanti spazio alla coppia Lukaku affiancato dall’ex della serata El Shaarawy, ma non solo, anche Cristante sarà presente in mezzo al campo. Di seguito la formazione di Pioli e del suo Milan e della Roma:

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (3-5-2) – Svilar; Mancini, Llorente, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.