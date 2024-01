Milan, San Siro infiamma il match di Coppa Italia: numeri da capogiro

San Siro è pronto per infiammare la sfida di Coppa Italia tra Milan e Cagliari. Infatti i numeri fanno stropicciare gli occhi.

Il Milan si avvicina al primo impegno dell’anno, quello di Coppa Italia contro il Cagliari. Pioli ha già scelto di operare un folto turnover per evitare rischi di sorta. Tuttavia, nonostante il momento complicato, il pubblico di San Siro ha risposto ancora una volta presente. Infatti si va verso il tutto esaurito.

Milan-Cagliari, tutto esaurito

Si va verso il sold out per la prima partita dell’anno rossonero. Infatti San Siro sarà gremito per la sfida tra Milan e Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il pubblico rossonero, nonostante un momento complicato, ha risposto presente alla chiamata del Diavolo.

Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, San Siro potrebbe non essere gremito. Infatti è probabili che alcuni abbonati siano ancora di rientro dalle vacanze di capodanno e quindi non andranno allo stadio. Tuttavia i biglietti in vendita libera sono terminati, a dimostrazione dell’amore dei tifosi rossoneri.

In particolare in un momento complicato come quello che sta vivendo il Milan in questa stagione. È un dato di fatto: la spinta di San Siro è fondamentale per il Diavolo.