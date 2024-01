Milan, sgambetto all’Inter: nome nuovo per la difesa

Il Milan ha un nuovo nome per la difesa, così i rossoneri potrebbero fare lo sgambetto all’Inter.

Dopo l’importante vittoria sulla Roma nel big match della scorsa giornata il Milan si appresta alla sfida contro l’Udinese valida per la 21esima giornata che allungherebbe a 6 risultati utili consecutivi la scia collezionata in campionato.

I rossoneri, infatti, nonostante nelle coppe non abbiano brillato, uscendo da Champions League e Coppa Italia, in Serie A stanno mantenendo il passo e un terzo posto prezioso che significherebbe qualificazione certa in Champions per la stagione che verrà.

Risultati possibili anche grazie all’intuizione avuta dal tecnico Pioli che, in piena emergenza difensiva e l’assenza della maggior parte dei difensori, ha sposato Theo Hernandez da terzino a centrale difensivo.

Con il mercato di gennaio la dirigenza non ha perso tempo ed è subito corsa ai ripari anticipando innanzitutto il ritorno di Gabbia dal prestito al Villarreal, un colpo che ha permesso di schierare immediatamente il ragazzo che conosceva già l’ambiente rossonero.

In seguito il Milan ha regalato un vero e proprio jolly a Pioli: Filippo Terracciano, il terzino di 20 anni cresciuto nell’0Hellas Verona e approdato in prima squadra dove stava dimostrando una crescita costante ed esponenziale. Oltre ad una buona dose di potenziale il ragazzo ha una duttilità tattica che risulterà preziosa a Pioli e all’economia della squadra.

Spunta un nuovo nome in difesa

Nonostante i due colpi piazzati nella prima metà di gennaio, il Milan non sembra volersi fermare. Sul taccuino di Furlani e Moncada ci sono altri nomi: l’idea sarebbe quella di portare almeno un altro difensore in questa finestra di mercato così da permettere a Pioli di poter schierare difensori di ruolo.

Al di là di Lenglet, obiettivo dei rossoneri ormai da tempo, potrebbe tornare l’idea Chalobah, difensore del Chelsea e già obiettivo dell’Inter in passato. Il 24enne ha un contratto lunghissimo con i Blues, fino al 2028, ma secondo Gianluca Di Marzio il Milan potrebbe seriamente considerare anche il suo nome.

Nonostante stia avendo problemi fisici i rossoneri potrebbero andare oltre la valutazione e fare un sondaggio con il club inglese, ma attualmente non è ancora avvenuto nessun contatto tra le parti.

Come precisa l’esperto di mercato Di Marzio a Sky Sport durante il programma Calciomercato – l’Originale, Il Milan in passato aveva già chiesto del giocatore, ma la cosa si era conclusa con un nulla di fatto.

Altro nome che avrebbe interessato la dirigenza negli ultimi giorni sarebbe Kiwior dell’Arsenal, il difensore ha giocato nello Spezia per due stagioni e potrebbe essere un prospetto interessante visto che conosce già il campionato italiano.