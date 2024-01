Milan, si complica il colpo in difesa: il motivo spiazza tutti

Si complica la strada che avrebbe portato Lenglet al Milan. I rossoneri sono spiazzati, ma hanno individuato un altro nome.

Il Milan ha trovato una parvenza di continuità nel suo 2024, interrotta dalla sconfitta di Coppa Italia contro l’Atalanta, fin qui unico neo del nuovo anno rossonero. È però chiaro come il Diavolo si trovi in una posizione interlocutoria, data dal terzo posto in classifica a -9 dall’Inter e a + 9 sul quinto posto. Così il Milan si trova un po’ nella zona di nessuno, creando magari una situazione di poco stimolo per la rosa di Pioli. Stimolo che però deve essere massimo considerando come la distanza da Juventus ed Inter non è insormontabile da qui alla fine della stagione.

È chiaro però che al Diavolo serve qualcosa in più per riuscire a lottare sui due fronti: quello italiano e quello europeo. La concentrazione minore di forze resta sempre nel reparto difensivo, nonostante Pioli abbia perso Krunic e Bennacer. Infatti le rotazioni difensive dei rossoneri sono ai minimi termini, aiutate solamente dagli innesti di Gabbia e Terracciano. Per questo motivo il Milan si sta muovendo sul mercato dei difensori, avendo messo nel mirino l’esperienza di Lenglet. Tuttavia l’Aston Villa di Emery non lascerà partire il centrale difensivo, dotato di un ottimo piede mancino per l’impostazione, così facilmente.

Mercato, le opzioni in difesa

Il Milan continua a muoversi nel reparto difensivo. Infatti, come riportato da calciomercato.com, i rossoneri stanno premendo forte su due piste, a cui si riconducono diversi contatti nelle ultime ore. La prima porta a Lenglet dell’Aston Villa, anche se ci sono diversi problemi. In primo luogo Emery non vuole privarsi del francese prima della fine della stagione, poi l’ingaggio del difensore è molto alto. Di conseguenza i vertici di mercato rossoneri stanno vagliando anche altre opzioni, anche se la preferita rimane comunque quella che porta a Lenglet. In particolare, sempre secondo calciomercato.com, è in bilico un altro nome della Premier League.

Infatti nelle ultime ore stanno aumentando gli spiragli che portano a Kiwior. Il centrale dell’Arsenal ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni di Arteta, così i Gunners potrebbero aprire al prestito del difensore. Il centrale polacco è arrivato a Londra in estate, dopo aver chiuso la propria parentesi con lo Spezia. Tuttavia Kiwior ha giocato solamente nove partite con la maglia dell’Arsenal: troppo poco per convincere. Per questo motivo Arteta potrebbe aprire al prestito del polacco, che tornerebbe abbastanza volentieri in Italia. Così prende quota l’opzione Kiwior per il Milan, mentre per Lenglet le cose iniziano a farsi molto complicate per gennaio.