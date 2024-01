Milan spiazzato, irrompe la Juventus: colpo a rischio

Il Milan continua a lavorare attentamente sul mercato. Purtroppo però i dirigenti rossoneri stanno faticando e non poco a chiudere alcuni colpi. La Juventus irrompe per un obiettivo di Moncada e Furlani.

La sessione invernale di calciomercato si è aperta con il Milan particolarmente attivo, vista la tanta emergenza dovuta agli infortuni. Difatti in questa prima parte di stagione, i rossoneri hanno fronteggiato numerosi infortuni, che hanno decimato soprattutto la difesa.

Ad inizio mercato, il Milan si è assicurato Gabbia e Terracciano, ma questi due colpi potrebbero non bastare. Per un obiettivo dei rossoneri, c’è l’inserimento deciso della Juventus in queste ore.

Mercato Milan: la Juventus irrompe per un obiettivo di mercato

Stefano Pioli continua a dover fronteggiare una situazione piuttosto complicata con gli infortuni. L’allenatore rossonero nelle ultime partite ha potuto contare sui neo acquisti Gabbia e Terracciano, ma l’emergenza in difesa continua ad esserci. Le assenze di Tomori e Thiaw su tutti continuano a farsi sentire, con la difesa rossonera in evidente difficoltà senza il suo duo titolare. Moncada e Furlani stanno facendo di tutto per inserire all’interno dell’organico ulteriori innesti, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato.

Ad oggi però gli obiettivi ed i nomi sul taccuino dei dirigenti rossoneri sono piuttosto difficili da raggiungere. In cima alla lista c’è Buongiorno, ma a meno di clamorosi colpi di scena, il difensore del Torino non si muoverà in questa sessione, ma solamente in quella estiva. Nelle ultime ore è praticamente sfumato anche Nehuen Perez, ormai promesso sposo del Napoli. Da diverse settimane i dirigenti rossoneri hanno sondato il terreno per Jakub Kiwior, difensore ex Spezia ed attualmente in forza all’Arsenal. Il difensore polacco non sta trovando continuità con la maglia dei Gunners, ed ha evidenziato il suo malumore. Come riporta TuttoMercatoWeb, Kiwior avrebbe deciso di lasciare la Premier League per fare ritorno in Italia, ma l’affare è realisticamente possibile solamente a giugno.

Purtroppo però oltre all’interesse del Milan, c’è anche quello della Juventus. Giuntoli sta provando a giocare d’anticipo per convincere il difensore a sposare la causa dei bianconeri e rifiutare il Milan. Moncada e Furlani sono chiamati a reagire immediatamente, visto come finora già diversi colpi per la difesa e non solo siano sfuggiti di mano. I dirigenti del Milan dovranno intervenire tempestivamente per giocarsi le proprie chance per convincere Kiwior a trasferirsi in rossonero, e quindi declinare la proposta della Juventus. L’affare comunque non si farà sicuramente in questa sessione invernale, ma ci si aspetta una bella battaglia durante il mercato estivo.