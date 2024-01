Nome a sorpresa: il Milan piazza il colpo in Premier League

Il Milan si muove per un difensore sul mercato invernale. Dall’Inghilterra arrivano rumors di un possibile nome a sorpresa.

Il Milan ha centrato una vittoria pesante in Coppa Italia, trovando così un briciolo di continuità nelle proprie prestazioni. Tralasciando il passivo netto, i rossoneri hanno mostrato di poter fare bene anche con una squadra piena di giovani. Tuttavia resta comunque una vittoria contro il Cagliari, più concentrata nella lotta salvezza. Infatti il Milan ha bisogno come non mai di una mano dalla sessione di mercato invernale, soprattutto guardando al problema infortuni. Problema che ha falcidiato il reparto difensivo di Stefano Pioli, tanto da far tornare a Milanello anche Matteo Gabbia.

Tuttavia l’ex Villareal non sarà l’unico innesto per la difesa rossonera: il Milan ha già iniziato a muoversi su diversi fronti. Infatti sono tanti i nomi che circolano al momento per ripristinare i numeri della linea difensiva del Diavolo, che non può andare avanti con i soli giovani o Theo Hernandez centrale.

Ora alla lista dei desideri della dirigenza rossonera pare che si sia aggiunto un altro nome: come riportato da Sky Sports UK, il Milan avrebbe chiesto informazioni per Nayef Aguerd del West Ham. Tuttavia ci sono almeno un paio di ostacoli per portare il centrale marocchino alla corte di Pioli.

Mercato Milan, lotteria difensori

È ormai chiaro che il Milan voglia sfruttare la sessione invernale di calciomercato per portare a casa almeno un altro centrale difensivo oltre a Matteo Gabbia. Infatti i nomi usciti fino a questo momento sono tanti e svariano per caratteristiche ed età. Il più recente, come raccontato da Sky Sports UK, sarebbe il centrale del West Ham Nayef Aguerd. C’è da segnalare che la trattativa non è avviata, ma il Milan ha solamente chiesto informazioni agli Hammers per portare il classe ’96 a Milanello. Tuttavia ci sono due problemi di natura pratica che potrebbero impedire al Diavolo di fare mosse concrete.

In primo luogo il difensore è impegnato con la nazionale del Marocco in Coppa d’Africa, quindi la trattativa potrebbe essere complicata dal punto di vista logistico. Poi perché il West Ham ha preso una posizione netta sulla possibilità di perdere Aguerd.

Infatti il Milan avrebbe chiesto informazioni per un prestito, ma gli inglesi non vogliono sentir parlare di soluzioni temporanee. Ciò non significa che gli Hammers non siano disposti a privarsi del giocatore, ma il club di Londra vuole imporre le sue condizioni alla possibile trattativa. Il Milan comunque ci pensa, anche perché il problema dei centrali difensivi è diventato quello da risolvere per antonomasia.