Novità su San Siro, Milan avvisato: “C’è una soluzione”

Da diversi anni va ormai avanti lo scontra tra Inter e Milan ed il Comune di Milan in merito all’istituzione di un nuovo stadio, e di conseguenza l’abbandono di San Siro. In giornata sono arrivate le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala sul tema stadio.

Nel corso degli ultimi anni, Inter e Milan hanno provato a presentare diversi progetti per la creazione di un nuovo stadio più moderno. L’impianto avrebbe preso il posto dello storico Giuseppe Meazza. Purtroppo però non è mai arrivato l’ok definitivo per far partire i progetti di costruzione degli eventuali impianti, e di conseguenza continua lo scontro tra le parti.

Le due società vanno a caccia di uno stadio moderno che possa migliorare l’esperienza dei tifosi, mentre dall’altra parte il Comune intende rimanere nello storico impianto milanese. Sul tema stadio è tornato a parlare Sala, che ha lanciato un chiaro messaggio ad Inter e Milan.

Tema stadio a Milano: l’annuncio di Sala ad Inter e Milan

In Italia purtroppo c’è ancora una netta differenza con i maggiori campionati europei per quanto riguarda gli stadi. In giro per l’Europa, diversi club vantano stadi di proprietà spettacolari, e che ormai sono addirittura iconici per il calcio. Invece nel nostro paese si cerca sempre di preservare il passato, e non di volgere lo sguardo verso il futuro in cui c’è bisogno di impianti moderni e all’avanguardia. Per quanto San Siro abbia il suo fascino e la sua immensa storia, purtroppo in diversi settori è molto indietro rispetto agli stadi europei.

Per questo motivo, Inter e Milan continuano a lottare da anni con il Comune di Milano per cercare una soluzione. Purtroppo però, già in varie occasione i progetti sono stati bocciati o respinti. Ciò non fa altro che creare dissidio tra le parti (società e Comune, ndr.). Sul tema stadio, si è espresso Sala a margine di una presentazione di un programma espositivo, le cui dichiarazioni sono state riportate da La Gazzetta dello Sport:

“C’è una soluzione che permette di continuare a giocare magari perdendo pochissimo di capienza, va esaminata con grande interesse. Le squadre si sono sempre opposte all’idea di ristrutturare San Siro perché sostenevano che c’era il rischio di andare lontano a giocare per due o tre anni. È chiaro che questo sarebbe stato un limite importante perché avrebbero perso molto in termini di biglietti e i tifosi non sarebbero stati così felici. Il nostro obiettivo numero uno è cercare di tutelare San Siro e la sua storicità. Non pretendiamo che sia qualcosa di condivisibile immediatamente ma lo spirito di quella commissione e del lavoro che seguirà sarà quello di convincere le squadre a rivalutare questa ipotesi”.

Parole forti quelle di Sala, che invita nuovamente Inter e Milan a pensare alla ristrutturazione del Meazza, e di lasciare da parte nuovi progetti. Probabilmente arriverà la risposte delle due società, che sicuramente non prenderanno bene le parole di Sala. Dunque continua l’astio tra Inter-Milan ed il Comune di Milano per la questione stadio.