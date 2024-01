Offerta dalla Liga: altra cessione in casa Milan

Il Milan si muove sul mercato delle cessioni. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dalla Liga per il giocatore.

Il Milan ha ritrovato un buon momento di forma nel mese di gennaio, momento stoppato solamente dalla sconfitta di Coppa Italia contro l’Atalanta. Così i rossoneri hanno allungato ulteriormente sul quinto posto, ricacciando indietro una seria pretendente alla zona Champions League come la Roma. Proprio quella partita di San Siro, terminata 3-1 in favore del Diavolo, è costata carissima a José Mourinho. Infatti l’allenatore portoghese ha poi dovuto abbandonare la causa giallorossa, affidata ad interim a Daniele De Rossi. Tuttavia il focus del Milan non è riservato solo ed esclusivamente al campo, ma anche al calciomercato invernale.

Infatti i rossoneri hanno accolto tra le proprie fila Gabbia e Terracciano, innesti volti a limare il problema delle rotazioni difensive di Pioli falcidiate dai vari infortuni. Inoltra il Milan ha salutato Rade Krunic, uscito in direzione Fenerbache, dopo che il centrocampista era stato sul piede di partenza per diversi mesi. Tuttavia il mercato in uscita dei rossoneri non è finito qua, siccome si cerca una soluzione per Luka Romero. Il giocatore offensivo ex Lazio ha trovato pochissimo spazio nel reperto d’attacco di Pioli, per questo il Milan gli sta cercando una sistemazione. In particolare c’è una nuova pretendente alla corte di Romero: l’Almeria.

Luka Romero, la situazione

Non è un segreto che Luka Romero sia in uscita dal Milan. Il giocatore offensivo ha diversi pretendenti, sia in Italia che all’estero. In particolare sono pervenute al Diavolo le richieste del Como, Boca Juniors, Cadice ed Almeria, tutte per un prestito. Infatti è questa la soluzione che tutte la parti gradirebbero: il giocatore potrebbe giocare e tornare con un piglio diverso a Milanello. Tuttavia le ipotesi non hanno convinto a pieno Luka Romero, in particolare quelle della Serie B. Invece restano aperte le piste che portano all’Argentina ed alla Spagna.

Infatti, come riportato da Calciomercato.com, il giocatore del Milan preferirebbe tornare a giocare in Liga, dove aveva esordito giovanissimo. Per questo motivo le due mete più allettanti sarebbero Almeria e Cadice, con la prima in vantaggio. In particolare entrambe le squadre sono invischiate nella lotta per la salvezza in Spagna, con la differenza che il Cadice è messo decisamente meglio. Infatti gli oceanici sono al momento terzultimi con 15 punti, mentre l’Almeria si trova ultimissima con appena 6 punti in classifica. Punti arrivati addirittura tramite sei pareggi, quindi senza mai vincere. Per questo l’Almeria potrebbe fare decisamente sul serio, nel tentativo di curare la propria sindrome da zero vittorie.