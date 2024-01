“Piace a tanti…”: Milan, la notizia che non farà piacere a Moncada

“Piace a tanti…”, brutte notizie per Geoffrey Moncada, capo scout del Milan in cerca di un rinforzo sul mercato.

Sono ore molto importanti in casa Milan, vista la sfida di domani alle ore 21:00 contro l’Atalanta. Allo Stadio San Siro si terranno i quarti di finale di Coppa Italia, che ha visto il club rossonero eliminare il Cagliari con un netto risultato per 4-1. La vittoria schiacciante contro i ragazzi di mister Ranieri ha permesso a Stefano Pioli di entrare in quello che sarà un tabellone duro ed entusiasmante per i tifosi, che domani riempiranno lo stadio in vista della sfida ai bergamaschi.

In Serie A è arrivata una sconfitta al Gewiss Stadium che ancora scotta, ovvero quella del 3-2 grazie alla rete di Luis Muriel nel finale. Affrontare i ragazzi di mister Giampiero Gasperini è motivo di rivincita e orgoglio per i rossoneri, che sembrano aver scacciato i fantasmi degli scorsi mesi e i risultati altalenanti.

Nelle ultime 5 gare di Serie A, il Milan ha ottenuto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli ultimi 4 risultati utili hanno fatto tornare l’entusiasmo nell’ambiente rossonero, che iniziava a contestare la formazione allenata dal tecnico emiliano e il tecnico stesso.

Pioli non intende concedere cali di concentrazione, anche in vista della prima giornata di ritorno, girone che avrà inizio questo fine settimana. Domenica alle ore 20:45 il Milan affronterà la Roma e lo farà a San Siro, stadio che nel giro di pochi giorni ospiterà due grandi sfide, che saranno ancor più avvincenti con una cornice di pubblico numerosa e speciale che solo lo storico impianto può regalare.

Ferguson-Milan, affare possibile? L’agente avverte sul mercato

La coppia formata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada continua a lavorare per il calciomercato di gennaio, iniziato meno di 10 giorni fa. Il primo colpo è stato messo a segno e si tratta di Matteo Gabbia, ex centrale del Villareal tornato in rossonero vista l’emergenza in difesa relativa ai tanti infortuni che calciatori come Thiaw, Kalulu e Tomori hanno rimediato. Kjaer è tornato da poco e non è ancora in condizioni ottimali ma Theo Hernandez sta offrendo delle ottime prestazioni anche da centrale.

Nelle ultime settimane, al Milan è stato accostato Lewis Ferguson, trequartista del Bologna che si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione. Il suo agente Bill McMurdo è stato intervistato da Calciomercato.it e ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’interesse che hanno le squadre per il fantasista, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ha la capacità per giocare ai massimi livelli e nell’ultimo anno i top club italiani hanno manifestato interesse. Anche club inglesi, spagnoli e francesi hanno messo gli occhi su di lui, si muoverà da qui quando lo riterremo opportuno. Ama stare in Italia”.

Le dichiarazioni del procuratore non lasciano dubbi, Ferguson è un pezzo pregiato del club rossoblù e non sarà facile per nessun club acquistarlo. Diverse squadre seguono il calciatore, che finora ha realizzato 4 gol e 3 assist in 18 presenze, in Serie A.