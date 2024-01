Pioli in ansia, il top si ferma in Coppa d’Africa

Ansia Milan dalla Coppa d’Africa. Uno dei top di Stefano Pioli si è fermato per un problema muscolare e non è stato convocato.

Il mese di gennaio è sempre un punto di svolta nella stagione dei club di Serie A. Il mercato invernale può rappresentare una soluzione ai problemi creati nella prima metà di campionato, anche se tutto è ancora in divenire. Lo sa il Milan, che al momento si trova in terza posizione solitaria, lasciato solissimo da chi gli sta davanti e da chi insegue. Tuttavia occorre porre massima attenzione sui prossimi impegni di campionato, dato che accorciare non è impossibile, soprattutto considerando i molti impegni dell’Inter. È anche chiaro però che c’è sempre un rovescio della medaglia.

Infatti, se gennaio può dare respiro dal problema degli infortuni grazie al mercato, c’è un altro aspetto da considerare: la Coppa d’Africa. Da sempre le competizioni per nazionali spremono i giocatori fino al midollo ed la Coppa d’Africa ne è l’esempio più lampante, insieme al Mondiale 2022. Il motivo risiede nel momento in cui viene giocata, ossia in mezzo alla stagione. Momento che può far ruotare tanto degli equilibri di una squadra, soprattutto in caso di infortunio. Per il Milan le notizie non sono buone: Ismail Bennacer non è stato nemmeno convocato per la sfida della sua Algeria contro il Burkina Faso.

Bennacer, infortunio in Coppa d’Africa

Ismail Bennacer, centrocampista del Milan, non ci sarà oggi contro il Burkina Faso. Infatti il centrocampista algerino ha subito un infortunio muscolare in Coppa d’Africa, realizzando coì l’incubo di tanti tifosi del Milan. Soprattutto perché Bennacer era appena rientrato da un altro infortunio, quello che l’aveva costretto a saltare tutta la prima parte di stagione rossonera. Infatti un problema al ginocchio non aveva consentito a Bennacer di esserci nei momenti importanti dei primi sei mesi si annata del Diavolo, contribuendo ad alcuni risultati non all’altezza. Ora la situazione potrebbe ripetersi per il centrocampista.

La notizia di pochi minuti fa ha un po’ scosso il mondo Milan. Infatti Bennacer si è sottoposto nella giornata di ieri ad esami strumentali, che però non hanno evidenziato lesioni muscolari per il centrocampista. Tuttavia il dubbio e lo spavento rimangono, siccome Bennacer non è stato nemmeno convocato per la partita di oggi contro il Burkina Faso. Se è vero che non ci sono lesioni, è anche vero che la preoccupazione dello staff della nazionale sia decisamente alto se non l’hanno nemmeno convocato. Per questo motivo l’attenzione resterà alta e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, cercando di capire quale sia l’entità del problema muscolare.