Pioli-Milan, la decisione di Cardinale sull’esonero: spunta la data

Il Milan ha fissato la deadline per il futuro sulla panchina rossonera di mister Stefano Pioli. Il tecnico è in bilico

Continuano a farsi sempre più insistenti le voci che vedono mister Stefano Pioli prossimo dal mettere fine alla sua avventura sulla panchina rossonera. Ad aggravare ulteriormente la situasse è stata l’eliminazione rimediata giorni fa in Coppa Italia, dove il Milan si è fermato ai quarti di finale perdendo in casa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La batosta subita in coppa, va aggiungersi a quella rimediata in Champions League, con l’eliminazione dal torneo nella fase a gironi.

Comunque vada la stagione, la società rossonera sembrerebbe aver tracciato una linea precisa. Al di là di qualsiasi risultato possa raggiungere il Milan quest’anno, Gerry Cardinale sarebbe fortemente intenzionato a cambiare la guida tecnica in vista della prossima stagione. Una gara decisiva potrebbe essere già la prossima, dove i rossoneri ospiteranno in casa la Roma di Jose Mourinho. In caso di KO, la proprietà rossonera potrebbe anche anticipare le proprie valutazioni, decidendo di esonerare il tecnico subito, senza aspettare la deadline. Al momento, però, Gerry Cardinale sembra essere intenzionato ad aspettare una data precisa prima di prendere decisioni in merito.

Il Milan fissa la deadline: Pioli in bilico

Le strade del Milan e di mister Stefano Pioli sembrano ormai destinate a dividersi. Nonostante le grandi gioie regalati, con lo Scudetto vinto due anni fa e il quarto di Champions raggiunto l’anno scorso, la società rossonera sarebbe intenzionata a dire addio al tecnico.

Il Milan, secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport, avrebbe fissato una deadline sul futuro di mister Stefano Pioli. La società rossonera si è mostrata a dir poco delusa dopo la recente eliminazione patita in Coppa Italia. Il ko con l’Atalanta ha riaperto delle ferite fresche nel Milan, come il doloroso sconforto subito per l’uscita dalla Champions League, che ha causato delle problematiche economiche significative al club.

La società rossonera ha fissato la data per il futuro in rossonero di mister Stefano Pioli. La deadline in casa Milan è prevista per la prossima Primavera. Nonostante un contratto fino al 2025 e la riconoscenza tuttora immutata della proprietà rossonera, diversi indizi fanno pensare che la storia al Milan di Stefano Pioli sia giunta ai titoli di coda.

L’unico modo che potrebbe permettere al tecnico di salvare la panchina sarebbe quello di strappare un pass per la prossima Champions e mettere in bacheca l’Europa League. Anche se la dirigenza rossonera sembra aver già preso una decisione. Non a caso, il club avrebbe già da tempo iniziato a guardarsi intorno, mettendo nel mirino Antonio Conte.