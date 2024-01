Pioli saluterà il Milan: un nome è in pole position

In arrivo importanti notizie per il futuro rossonero, la decisione sull’allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli.

L’attesa è quasi giunta al termine, tra poco più di due giorni il Milan scenderà in campo per la ventiduesima giornata di campionato. In occasione del match di Serie A, il Bologna farà visita ai rossoneri nella speranza di risollevarsi dopo tre deludenti risultati: Thiago Motta è pronto a rovinare i piani di Stefano Pioli. L’allenatore parmigiano è chiamato a preparare la sfida nel migliore dei modi, a Milanello c’è molto da lavorare. In caso di successo, il Diavolo continuerebbe a mettere pressione alle prime due forze del torneo, aspetto molto importante soprattutto in attesa dell’imminente Derby d’Italia.

Il big match di San Siro tra Inter e Juventus potrebbe essere l’occasione perfetta per il Milan, che potrebbe finalmente avvicinarsi concretamente alla zona Scudetto con i rossoneri che sarebbero chiamati a trionfare in tutti i big match e non cadere in sciocchi passi falsi – come accaduto troppo spesso nel girone di andata. Il popolo di fede milanista crede nell’impresa, il supporto verso la squadra non mancherà.

Nel tentativo di tornare ai massimi livelli, i meneghini hanno bisogno di maggiore continuità e concretezza nelle prestazioni di Rafael Leao, al di sotto delle aspettative nell’ultima parte di campionato. Pioli dovrà lavorare sull’aspetto psicologico del campione lusitano, le sue qualità tecniche non si discutono.

Il Milan saluta Pioli, Conte in prima posizione

La stagione in corso potrebbe essere l’ultima in rossonero per Stefano Pioli che, a giugno, sembra destinato a concludere la sua avventura al Milan. Dal 2019 alla guida del Diavolo, l’allenatore è riuscito a conquistare uno Scudetto nella stagione 2021/2022 ma proprio da quel momento, la rotta si è decisamente invertita e le aspettative non sono state del tutto rispettate. La dirigenza milanista è già attiva per trovare il suo sostituto e attenzione perché Antonio Conte sembra essere in pole position.

Come riportato da Sportmediaset, il club lombardo avrebbe già avviato i primi contatti con l’ex tecnico di Juventus e Inter ma l’affare non si è ancora concretizzato. Il Milan è pronto ad offrire un ricco stipendio e un progetto ad hoc per Conte, i tifosi sognano il suo arrivo sulla panchina per ritornare a conquistare numerosi trofei. Sull’allenatore leccese, anche Napoli e Roma sullo sfondo ma il suo futuro sembrerebbe destinato a colorarsi di rossonero.